Войти
10.10.2019
Интерфакс-АВН

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

126
0
0

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что будет готов принять радикальные меры против экономики Турции, если турецкие военные примутся истреблять курдов на севере Сирии.

"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
16.07.2019
Le Monde (Франция): Турция должна сделать геостратегический выбор
14.05.2019
The Hindu (Индия): ракетный спор
28.02.2019
Le Figaro (Франция): Европе необходимо перестроить свою безопасность
06.12.2017
Новые американские способы ведения войны
27.11.2017
Трамп обсудил с Эрдоганом оборонные сделки и изменения в поддержке США партнеров в Сирии
09.08.2017
Контора глубокого неведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана