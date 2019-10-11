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11.10.2019
Lenta.ru

Появились фотографии из засекреченной российской части с ядерными ракетами

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Источник изображения: Фото: Геннадий Черкасов / "Московский комсомолец"

Делегация Общественного совета при Министерстве обороны посетила ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в городе Козельске Калужской области. Фоторепортаж с места события опубликовало издание "Московский комсомолец".

Как отмечает издание, эта военная часть является одним из самых засекреченных объектов армии России. В частности, на вооружении дивизии находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Козельское ракетное соединение перевооружилось на него первым в РВСН — 4 декабря 2018 года.

Ранее Министерство обороны сообщило, что РВСН получат комплексы "Ярс" и "Авангард" до конца 2019 года. В частности, Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
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