Зонд "Марс-Экспресс" углубил загадку исчезновения метана из атмосферы Марса

Ученые планируют продолжить свои наблюдения в рамках расширенной миссии до 2025-2026 годов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Европейский зонд "Марс-Экспресс" не зафиксировал следов метана над кратером Гейл в июне 2019 года, когда инструменты марсохода Curiosity открыли рекордно мощный выброс этого газа. Это углубляет загадку исчезновения метана из атмосферы Марса, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС в среду Дмитрий Титов, научный руководитель миссии "Марс-Экспресс" в Европейском космическом агентстве.

"Нам удалось провести несколько полноценных наблюдений за кратером примерно в те же дни, когда произошел выброс метана. Совсем недавно научная команда спектрометра PFS завершила обработку данных и, оказалось, что прибор не зафиксировал никаких следов метана выше порога чувствительности этого прибора", - отметил Титов в кулуарах десятого Московского симпозиума по изучению Солнечной системы, проходящем в Институте космических исследований Российской академии наук.

Открытие следов метана на Марсе и других планетах интересует ученых по нескольким причинам. С одной стороны, при определенных условиях его обнаружение на красной планете будет указывать на наличие очагов жизни в его приповерхностных слоях недр. С другой, его запасы могли сформироваться в прошлом в результате активности древних марсианских микробов, вымерших несколько миллиардов лет назад, или говорить о других особенностях его древней истории, потенциально связанных с его пригодностью к жизни в первые эпохи существования Солнечной системы.

Американский марсоход Curiosity обнаружил первые следы метана еще в 2013 году, и после долгих споров и анализа данных с прибора PFS на борту "Марс-Экспресса" год назад ученые подтвердили, что эти выбросы имели место. Между тем прошлогодние длительные замеры "ЭкзоМарса-TGO", обладающего гораздо более высокой чувствительностью, не подтвердили этого и указали на то, что метана в марсианской атмосфере фактически нет.

Буквально через несколько месяцев после того, как об этом заявили участники европейско-российской миссии, марсоход зафиксировал новый, гораздо более мощный всплеск метана. По счастливому стечению обстоятельств, "Марс-Экспресс" наблюдал за кратером Гейл в тот же момент времени. Это, как ожидали изначально европейские планетологи, должно было дать первое полноценное двойное подтверждение того, что метан на Марсе действительно есть.

Пропажа планетарных масштабов

Однако подобного открытия не произошло: ни прибор PFS, ни российский спектрометр ACS, установленный на борту российско-европейского зонда "ЭкзоМарс-TGO", не зафиксировали даже малейших намеков на то, что выброс метана в кратере Гейл как-то повлиял на состав марсианской атмосферы. "Это как раз та проблема, с которой мы сражаемся уже несколько лет - какие-то эксперименты видят метан, а другие его не замечают. При этом надо понимать, что инструмент PFS, конечно, не идеален для поисков следов этого газа, так как он просто не может видеть столь малые концентрации летучих веществ, с которыми мы в данном случае сталкиваемся", - объяснил Титов.

По его словам, подобная неопределенность не позволяет точно говорить о том, что метана в кратере Гейл не было, и что научная команда Curiosity ошиблась, или же в приборах марсохода произошел некий сбой. Кроме того, ученые не исключают, что метан распадается в атмосфере Марса на несколько порядков быстрее, чем это предсказывают теоретические модели, поэтому и те, и другие замеры могут оказаться полностью верными.

"Чтобы PFS мог собрать качественные замеры, необходимо, чтобы "Марс-Экспресс" особым образом поворачивался на орбите по мере вращения вокруг планеты. В таком случае поле зрения PFS все время будет полностью направлено на кратер Гейл. Иногда это удается, иногда нет, поэтому пока мы не можем дать окончательный вердикт", - отметил научный руководитель миссии.

По его словам, другие марсианские миссии, в том числе и "ЭкзоМарс-TGO", тоже не получили ответ на этот вопрос, так как они могут очень точно измерять доли метана в верхних слоях всей атмосферы в целом, но неспособны вести такие замеры точечно, а также на высоте в 5 км или меньше. Сам марсоход Curiosity, в свою очередь, анализирует состав воздуха очень редко в силу ограниченности его энергетического бюджета и особенностей его работы. Это также добавляет неопределенности и вызывает массу научных диспутов.

"Мне нравятся противоречия подобного плана, сталкивающие разные наблюдения и теории. Они заставляют задуматься все сообщество и вместе решать их. Мы планируем продолжить наблюдения за метаном в рамках расширенной миссии, приблизительно до 2025-2026 годов, когда наши запасы топлива могут подойти к концу. Надеемся, что ситуация разрешится по мере накопления данных", - заключил Титов.