Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Индонезии

5 октября 2019 года на авиабазе ВВС Индонезии "Халим Перданакусума" состоялся военный парад в честь 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. На параде с участием 6800 военнослужащих были продемонстрированы новые образцы военной техники, принятой на вооружение индонезийской армии, в том числе впервые на военных парадах мира в воздушной части пролетел разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой дальности китайского производства CH-4.

Впервые на параде были продемонстрированы бронеавтомобили "First Win" тайского производства

средние танки Harimau ("Тигр") турецко-индонезийской разработки производства индонезийской компании PT Pindad. Сообщается о первой заказанной партии из 18 машин.

122-мм реактивые системы залпового огня национальной разработки, котоые состоят на вооружении Корпуса морской пехоты ВС Индонезии

и бронеавтомобиль ILSV 4X4 производства компании PT Jala Berikat Nusantara Perkasa