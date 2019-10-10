На учениях США будут отработаны наступательные действия в отношении Беларуси и России

Командование США в Европе опубликовало некоторые подробности предстоящих крупнейших американских учений в регионе за последние 25 лет «Defender-2020». В маневрах примут участие около 37000 военнослужащих США и их союзников из 18 стран.

Как мы сообщали ранее, в ходе учений, которые пройдут с апреля по май 2020 г., будет задействована территория 10 стран.

Прибытие техники начнется в феврале. Для переброски сил и средств командование США в Европе задействует 14 аэродромов и портов в 8 европейских странах: Бельгии, Германии, Голландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Грузии.

В прибалтийский регион США направит три бронетанковые бригадные боевые группы, артиллерийскую бригаду и бригаду материально-технического обеспечения. Планируется задействовать Корпус морской пехоты и военно-воздушные силы.

Для обеспечения столь масштабного контингента американских войск в Европе будут задействованы склады с запасами ВВСТ в Восточной Европе, часть техники перебросят с континентальной части США.

Кроме того, в учениях планируется задействовать около 2 тыс. военнослужащих 12-й механизированной, 9-й бронекавалерийской, 6-й воздушно-десантной бригад и одной из бригад тылового обеспечения Войска Польского.

Маневры объединены единым стратегическим замыслом с пятью учениями США в регионе: Allied Spirit XI, Dynamic Front 2020, Joint Warfighting Assessment 2020, Saber Strike и Swift Response, которые направлены на развертывание и обеспечение прибывающих войск Альянса (США) в восточноевропейских странах, а также совершение наступательных действий.

Таким образом, на территории Польши весной следующего года, по самым скромным подсчетам, будут находиться пять американских бригад (!), в том числе три боевые и две обеспечения.

На этом фоне интересным выглядит тот факт, что командование американскими войсками на восточном фланге НАТО переедет из ФРГ в Польшу (г. Познань).

Многие эксперты и специалисты понимают, если штаб дивизионного уровня перемещается, значит, как минимум отрабатывается вопрос и продвижения войск. В нашем случае понятно, что дальше на Восток.

К слову, последнее совместное оперативное учение ВС Беларуси и России «Щит Союза – 2019» специально было организовано подальше от границ с Североатлантическим блоком – на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Действия Пентагона не вызывают никаких иллюзий: на подобных маневрах, объединенных единым замыслом и планом, отрабатываются вопросы стратегических перебросок войск, их приема и размещения в новых районах, оперативного оборудования для этого местной территории и инфраструктуры (другими словами, подготовка плацдарма), планирования применения многонациональных группировок воск, в том числе разнородных сил и средств в крупномасштабной стратегической наступательной операции ОВС НАТО на восточном направлении, т.е. в отношении Беларуси и России.

Кроме того, наращивание присутствия войск США на польской территории не может содействовать стабильности в регионе, а тем более помочь улучшению контактов с Россией.

Для Вашингтона это, безусловно, хорошая возможность укрепить свои позиции, но при неблагоприятном исходе этого нагнетания обстановки воевать придется все-таки полякам. А платить за политические амбиции руководства они уже начали.

При всей миролюбивости внешней политики Беларуси и устойчивом, миротворческом имидже страны, в ближайшее время должны быть приняты адекватные меры в рамках союзной группировки России и Беларуси, а также в рамках ОДКБ.

Владимир Вуячич