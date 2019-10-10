Правительство будет проводить мониторинг эффективности ТОРов

В методике определены показатели, которые будут использоваться для оценки и мониторинга, а также критерии, при выполнении которых ТОР будет признаваться эффективной. При этом методика не распространяется на ТОР, созданные в моногородах.

Оценить эффективность

Территория опережающего социально-экономического развития – это часть территории на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Основные цели – формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для жизни.

До настоящего момента порядок оценки эффективности функционирования ТОР законодательством определён не был.

Хотя это и было предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», определившим территорию опережающего развития (ТОР) как часть территории региона, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Эффективность будет оцениваться с учётом соотношения частных и бюджетных инвестиций.

Методика подготовлена Минвостокразвития России и определяет порядок и сроки проведения оценки эффективности и мониторинга показателей эффективности ТОР. Данный подход не будет применяться для ТОР, созданных на территориях моногородов, ввиду наличия ряда специфических особенностей (отсутствие наблюдательного совета и другие).

Кроме того, методикой обозначены показатели, которые будут использоваться для оценки и мониторинга, а также критерии, при выполнении которых ТОР будет признаваться эффективной.

Ключевые показатели эффективности

А также: стоимости для бюджета создания 1 нового рабочего места, степени выполнения обязательств по заключённым соглашениям между управляющими компаниями и резидентами ТОР (в процентах), объёма добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОР на 1 рубль бюджетных инвестиций.

ТОР будет признаваться эффективной, если одновременно будут выполнены любые три из специально установленных критериев.

В числе показателей объема частных инвестиций определены:

планируемые частные инвестиции – планируемые при принятии решения о создании территории опережающего развития;

инвестиции в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, заключенными согласно Федеральному закону «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

фактические частные инвестиции – инвестиции, осуществленные резидентами ТОР.

К показателям объема налоговых и таможенных льгот (за исключением льгот по страховым взносам) отнесены:

налоговые и таможенные льготы, предусмотренные бизнес-планами к соглашениям об осуществлении деятельности на территории опережающего развития;

фактически налоговые и таможенные льготы, предоставленные резидентам территории опережающего развития.

Ежегодно – до 1 августа следующего года – в правительство и Минфин уполномоченным органами власти будут направляться результаты оценки эффективности и результаты мониторинга показателей эффективности ТОРов.

Диана Дзаурова, Денис Журенков