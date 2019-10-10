В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года

ВМФ России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42, разработка которого была приостановлена в 1993 году

Эти гигантские летающие лодки способны следить за атомными субмаринами и использоваться для проведения спасательных работ на море. Их предшественники, самолеты Бе-12, давно выработали свой ресурс и не соответствуют запросам флота. Предполагается, что с новым бортовым оборудованием и вооружением, состоящим из глубинных бомб и торпед, обновленный «Альбатрос» станет настоящей ударной силой на море.

Сейчас в Минобороны приняли решение о возобновлении программы по производству самолетов-амфибий, которые были в экспериментальном порядке опробованы еще в советские времена и были известны по индексу А-40. Как предполагается, это будет усовершенствованная модель А-42, которая получит более современное оборудование, при старой авионике — самолет брат-близнец Бе-200, который пошел в гражданской серии и используется большей частью в МЧС. Потребность ВМФ в таких самолетах невелика, от силы два-три самолета на каждый флот. Вот и сейчас военное ведомство готово подписать контракт с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Бериева пока лишь на три таких воздушных машины. Реанимировав, таким образом, подзабытый проект с «Альбатросами».

История этого самолета, способного подниматься в небо, как с суши, так и моря, полна противоречий. Заложенные изначально в А-40 «Альбатрос» (Бе-42, по классификации НАТО Mermaid — «Русалка») летные характеристики и вооружение с боевой нагрузкой в 6500 кг., свидетельствовали, что самолет-амфибия предназначался для использования исключительно в военных целях и должен был сменить устаревшие турбовинтовые амфибии Бе-12 «Чайка» (в строю ВМФ) и его предшественника Бе-6 (1949 года выпуска).

Собственно, для этого на Таганрогском авиационно-научно-техническом комплексе (ТАНТК) и был создан этот реактивный «летающий крейсер» с взлетной массой в 90 тонн военного предназначения, который впервые поднялся в небо от земли 8 декабря 1986-го, а через год успешно стартовал и с воды. Однако массового производства «Альбатросов» в интересах военного ведомства так тогда и не случилось.

Проект большой «летающей лодки» остановили после распада Советского Союза. Отчасти из-за отсутствия финансирования на «оборонку», но в большей степени потому, что в то время развитие техники для ВМФ свелось лишь к модернизации имеющихся кораблей, подводных лодок и авиации. Так что вариантов для выхода «на поток» у «Альбатросов», которых имелось в наличии (были приняты на вооружение) всего две машины, априори не было. И после неоднократных заявлений о возобновлении производства А-40, в 2012 году Минобороны окончательно отказалась от самолетов этого типа.

И это при том, что всё у «скитальца морей» было совершенным, начиная с того, что до недавнего времени он считался самым большим реактивным самолетом-амфибией в мире, установившим 148 мировых рекордов. Сейчас китайцы пытаются «наступать на хвост» российскому самолету-амфибии своим AG600 Цзилун. Максимальная скорость «Альбатроса» — 800 км/ч (крейсерская -720), которую ему позволяли развивать два турбореактивных двигателя Д-30 КВТ, практическая дальность полета — 4000 километров, продолжительность патрулирования в воздухе, на высоте до 13 тысяч километров, — 12 часов. Из вооружения — гидроакустические буи, глубинные бомбы, мины, торпеды и противолодочные ракеты. Этакий «универсальный охотник» за подводными лодками.

Забвение «Альбатросов», к счастью, оказалось недолгим — сейчас самолет под индексом А-42 проходит модернизацию для ввода в строй. Предполагается, что находящиеся на вооружении самолеты-амфибии Бе-12 к 2020 году будут заменены на А-42. Для расширения боевых возможностей новый самолет будет усовершенствован. На нем установят радиолокационную систему поиска, включающую обзорно-прицельную РЛС, тепло-телевизионное оборудование, пилотажно-навигационный комплекс и новый бортовой комплекс связи. Предполагается вариант оснащения самолета двигателями Д-27, которые увеличат дальность его полета до 9 тысяч километров. Воздушную машину оборудуют системой дозаправки топливом в воздухе.

В отличие от своего военного «собрата», которого незаслуженно отправили в запас, дальнейшее мощное развитие ранее получил Бе-200 «Альтаир», в производстве которого были использованы все основные конструкторские идеи «Альбатроса». «Двухсоток» с начала эксплуатации в 2003 году выпустили 14 единиц. Они нашли свое применение при тушении пожаров, поисково-спасательных операциях, охране водных поверхностей, экологических миссиях, перевозке пассажиров и грузов. На его счету 24 мировых рекорда.

В основу Бе-200 «Альтаир», как упоминалось, легли технологии, реализованные в рамках проекта А-40 «Альбатрос», так что их ТТХ практически идентичны. Важнейшая особенность заключается в исключительной эксплуатационной гибкости — самолет-амфибия может взлетать и приземляться на любых аэродромах, но длиной ВПП не менее 2,6 километров, и на водоемы с приводнением в 1,2 километра при волнении в 3 балла.

Размах крыльев у «Альбатроса» как и у Бе-200 — 32,78 метра, длина составляет 32,05 метра, высота (на шасси) — 8,9 метра, максимальная взлетная масса — 37,3 тонны (в режиме глиссирования — 43 тонны). Управляют самолетом-амфибией два пилота. В салоне в зависимости от модификации могут размещаться от 43 до 72 человек. Представители ТАНТК им. Бериева отмечают, что этот тип самолетов обладает «исключительной маневренностью, отличной зоной обзора из кабины летчиков, высокой тяговооруженностью и современным оборудованием, установленном на борту».

Исторически развитие гидропланов гражданского и военного назначения шло параллельно — уже первые летающие лодки практически сразу стали использовать вооружение. В Первую мировую войну Россия, например, устанавливала на летающих лодках М-5 и М-9 из состава эскадрильи гидроавианосца «Орлица», созданных конструктором Дмитрием Григоровичем, пулеметы и бомбовое вооружение. Во время Второй мировой войны многие страны-участницы нередко вооружали гидросамолеты торпедами. Кстати, писатель Антуан де Сент-Экзюпери одно время был летчиком-испытателем гидросамолета и даже падал на нем, впрочем, автор «Маленького принца» был сбит немецким истребителем 31 июня 1944 года при пилотировании самолета-разведчика.

Вот и создание военного «Альбатроса» и гражданского Бе-200 «Альтаир» проходило практически одновременно — с разницей в несколько лет и необходимостью применения. Министерству обороны не требуются пожарные самолеты, это прерогатива МЧС. Для применения в интересах ВМФ гораздо интереснее именно наличие на борту гидроакустических буев, глубинных бомб, мин, торпед АТ-3 «Орлан» и противолодочных ракет АПР-2 «Ястреб»".

Неслучайно Минобороны сейчас готово заказать небольшое количество обновленных «Альбатросов» — ударная мощь лишь сопутствующий фактор этого самолета. Основная его миссия все-таки в спасательных функциях. А-42 способен приземлиться на воду даже в штормовую погоду и снять, например, экипаж терпящей бедствие подводной лодки или корабля.

Виктор Сокирко