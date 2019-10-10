ВВС Турции нанесли удар по самопровозглашённой столице Сирийского Курдистана - Камышлы

С северо-востока Сирии, который живущие там курды называют районом Рожава (Rojava), продолжают приходить свежие сводки о военной операции, которую сегодня начали ВВС и сухопутные войска Турции вместе со своими союзниками из так называемой Сирийской свободной армии (ССА).

Источник изображения: topwar.ru

Среди новостей последних часов – турецкая авиация наносит ракетно-бомбовые удары по городу Рас-аль-Айн (курдский вариант – Сериканийе) и его окрестностям. Город располагается в непосредственной близости от турецкой границы в провинции Хасеке.

На снимке видно, что небо над городом в чёрном дыму, который поднимается после турецких авиаударов.

Ударам турецкой авиации подвергается и город, который сирийские курды считают своей столицей (столицей Сирийского Курдистана, который ранее, в 2014, был провозглашён самими курдами автономным районом в составе САР - под названием Демократическая федерация Северной Сирии). Речь идёт о 200-тысячном (с пригородами) Камышлы, который также расположен в провинции Хасеке, неподалёку от турецкой границы.

This is Qamishli city in North Syria after Turkish attacks.@akhbarpic.twitter.com/jfwmyJWVcp - Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 9, 2019

На кадрах можно видеть, как горят несколько объектов в этом городе.

Между тем, в курдских районах севера Сирии проводится мобилизация. Мужчинам выдают оружие. При этом на турецких телеканалах, демонстрируя эти кадры, говорят о том, что люди "специально не меняют гражданскую одежду на камуфляж, чтобы потом, в случае их гибели, командование могло обвинить турецкие войска в ударах по мирному населению".

Bar Pnar Operasyonu'nun balamas ile birlikte terr rgt YPG/PKK militanlar sivil kyafetlerle atmalara hazrlanyor. Sonrasnda syleyecekleri ey belli: Trkiye sivilleri vurdu. spat olarak dursun bu video burada. pic.twitter.com/CGPYavK5SE - Yaser Emre (@yasiremres) October 9, 2019

На этом фоне пять стран Европы потребовали срочного созыва Совбеза ООН. Речь о таких странах как Германия, Франция, Британия, Бельгия и Польша. Генсек ООН тем временем призвал Турцию к сдержанности. Такую же формулировку использовал и генсек НАТО - альянса, членом которого является Турция.