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10.10.2019
ТАСС

Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен

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Речь идет о переносе на год, следует из презентации заведующего лабораторией Института космических исследований РАН Максима Литвака

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год. Это следует из презентации заведующего лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Максима Литвака, представленной на десятом Симпозиуме по исследованию солнечной системы.

Согласно презентации, срок запуска миссии "Луна-25" ("Луна-Глоб") - 2021-2022 годы. Изначально эту станцию хотели запустить в 2019 году, затем старт сдвинулся на 2021 год и, по словам специалистов, этот срок должен был быть выдержан. Теперь же, исходя из презентации, миссия может быть перенесена вновь еще на год.

Следующая миссия - "Луна-26", - согласно презентации Литвака, планируется на 2023-2024 годы, "Луна-27" - на 2024-2025 годы, миссии "Луна-28" и "Луна-29" будут включены в следующую Федеральную космическую программу и запущены после 2025 года.

Ранее научный руководитель Института космических исследований РАН (ИКИ) Лев Зеленый сообщал ТАСС, что "Луна-25" должна быть запущена в 2021 году, "Луна-26" - в 2023-2024 годах , "Луна-27" - в 2024-2025 годах. Космический аппарат "Луна-28", который должен взять пробу лунного грунта с последующей доставкой на Землю, может быть запущен в 2026-2027 годах, а проект "Луна-29" - доставка на Луну ровера с разными степенями маневренности и возможностями исследовать геологические образцы на месте - планируется запустить до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Литва
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Луна
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4 комментария
№1
10.10.2019 06:16
У меня создается ощущение, что в нынешнем виде космическая отрасль России вообще не в состоянии ни на один серьезный проект. Ни на какую луну уж точно Россия не полетит (пл крайней мере не в ближайшие лет двадцать). Кроме Спектра-РГ и не вспомню ничего.
+3
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№2
10.10.2019 06:43
Цитата, Тимур сообщ. №1
в нынешнем виде космическая отрасль России вообще не в состоянии ни на один серьезный проект.
Неправильное у Вас ощущение.
Это не космическая отрасль России не в состоянии, а российское правительство деньги на научные проекты не выделяет.
0
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№3
10.10.2019 08:38
Цитата, q
Это не космическая отрасль России не в состоянии, а российское правительство деньги на научные проекты не выделяет.
Отчасти согласен. Давайте перефразирую. Россия в нынешнем своем виде не в состоянии реализовать крупный научный проект.
+2
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№4
10.10.2019 09:30
Цитата, LEO101 сообщ. №2
Это не космическая отрасль России не в состоянии, а российское правительство деньги на научные проекты не выделяет.
Действительно, очень-очень мало денег дают. Ни на что не хватает, только на очередные бумажные фантазии.
Рогозин, всего-то только на какие-то жалкие 30 млн. зарплаты, в год, ну, просто нищенствует. А с ним и заместители, и начальники департаментов, и проч. проч. проч. еле-еле выживают...
На остальное просто денег не хватает. Маловато(с). Надо бы добавить. А то скоро реально на батут только и останется. Зы.
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