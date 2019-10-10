В Италии призвали к открытому диалогу с Россией после отказа от ДРСМД

В Италии заявили, что отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) требует еще более открытого диалога с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр страны Джузеппе Конте в среду, 9 октября.

"Отказ от ДРСМД требует еще более открытого диалога с Россией. Перед безопасностью континента существует множество угроз, не только такие прямые, как терроризм, но и нестабильность, спровоцированная неконтролируемыми миграционными потоками и климатическими изменениями", — цитирует его ТАСС.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. 2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года. Представители США и ряда других западных стран не пришли на мероприятие.

Россия призывала США сохранить соглашение ради поддержания стратегической стабильности в мире, но, не получив позитивной реакции, была вынуждена в ответ также прекратить выполнение обязательств по ДРСМД. Соглашение прекратило свое существование 2 августа текущего года по инициативе американской стороны.