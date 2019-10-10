Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору

Спецназовцы вооруженных сил Пакистана в ходе учений "Дружба-2019" проявили особый интерес к бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С (снайперской винтовки Драгунова) с дистанции в 100 м.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В Краснодарском крае в рамках совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2019" военнослужащие спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели для зарубежных коллег занятия по огневой подготовке с применением новейшего стрелкового вооружения.

Российские военные развернули учебные места по стрельбе из пистолета Макарова в движении, метании гранаты, стрельбе из снайперской винтовки Драгунова модернизированной (СВД-М), разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М, а также стрельбе из окопа стоя из пулемета (ПКП-М) и автомата АК-74М.

"Особый интерес гости проявили к модернизированной снайперской винтовке Драгунова и бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С с дистанции в 100 м", - отмечает пресс-служба.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения продемонстрировали гостям из Пакистана способы установки и обнаружения в грунте различных мин, в том числе трудно обнаруживаемых миноискателем.

Пакистанских военнослужащих ждут совместные занятия по действиям в лесополосе в тылу условного противника, марш-бросок, отработка совместного штурма здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ.