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10.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецназовцы вооруженных сил Пакистана в ходе учений "Дружба-2019" проявили особый интерес к бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С (снайперской винтовки Драгунова) с дистанции в 100 м.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В Краснодарском крае в рамках совместного российско-пакистанского военного учения "Дружба-2019" военнослужащие спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели для зарубежных коллег занятия по огневой подготовке с применением новейшего стрелкового вооружения.

Российские военные развернули учебные места по стрельбе из пистолета Макарова в движении, метании гранаты, стрельбе из снайперской винтовки Драгунова модернизированной (СВД-М), разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М, а также стрельбе из окопа стоя из пулемета (ПКП-М) и автомата АК-74М.

"Особый интерес гости проявили к модернизированной снайперской винтовке Драгунова и бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С с дистанции в 100 м", - отмечает пресс-служба.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения продемонстрировали гостям из Пакистана способы установки и обнаружения в грунте различных мин, в том числе трудно обнаруживаемых миноискателем.

Пакистанских военнослужащих ждут совместные занятия по действиям в лесополосе в тылу условного противника, марш-бросок, отработка совместного штурма здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ.

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Пакистан
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Ми-8
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1 комментарий
№1
10.10.2019 12:41
Вот как то странно некоторые журналисты статью пишут, ни о чем.
Хотя бы указать название бронежилета и производителя религия не позволяет или умственное развитие?

Предположу, что речь идет о бронежилете 6Б43 с плитами Гранит 6А производства Техинком.
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