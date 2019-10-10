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10.10.2019
Российская газета

В США предложили усилить контроль НАТО за Черноморским бассейном

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Лучшими в мире ракетами "Калибр" оснащены надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота.
Лучшими в мире ракетами "Калибр" оснащены надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота.
Источник изображения: РИА Новости

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад по стратегии "сдерживания" России в Черном море. Взгляд заокеанских экспертов более чем странный.

В центре доклада, что неудивительно, Крым. Эксперты RAND Corporation, а это, надо отметить, очень компетентные и информированные специалисты, утверждают, что Крым сегодня - реальная угроза инфраструктуре НАТО, так как Москва будто бы перебросила на полуостров значительные военные силы, которые и "несут угрозу". Правда, не совсем понятно, кому конкретно.

Аналитики RAND уверены в том, что именно регион Черного и Азовского морей становится ареной противостояния России и Запада за будущее Европы. Где США, где основные силы НАТО, где Азовское море и Крым? Тем не менее американские эксперты утверждают, что усиление обороноспособности Крымского полуострова несет им какую-то угрозу.

Свои тревоги они обосновывают тем, что, опять же по их данным, с 2015-го в Крым переброшены ракетные комплексы береговой обороны, к тому же прикрытые системами С-400 "Триумф". Вдобавок на полуострове развернуты мощные радиолокационные станции и современные комплексы радиоэлектронной борьбы. Эффективность нашей радиоэлектронной борьбы американские военные действительно испытывали на себе. Сразу вспоминается паника на эсминце "Дональд Кук". Но это скорее надо относить к психологической устойчивости личного состава ВМС США.

Уже не против иранских ракет, а именно против России предлагается срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПРО

Особое внимание в аналитическом докладе RAND Corporation уделено модернизации Черноморского флота России. Действительно, на протяжении двадцати лет - с 1993-го по 2013-й - этот флот умирал на глазах. База в Севастополе влачила жалкое существование. Строительство новой базы в Новороссийске компенсировать более чем реальную потерю Крыма не могло. Возрождение флота началось буквально несколько лет назад - после возвращения полуострова в Россию.

А это, по мнению RAND, позволяет российским военным создать в регионе так называемую зону ограниченного доступа (Anti-Access/Area Denial), в которой при гипотетическом столкновении силы НАТО понесут неоправданно высокие потери. Соответственно, ни один военный корабль альянса не будет чувствовать себя здесь в безопасности.

Для "предотвращения наступательного удара" предлагается срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО. Скорее имеется в виду ПРО, которую США давно пытаются развернуть вокруг европейских границ нашей страны. А поскольку пусковые установки этих систем легко переоснащаются крылатыми ракетами средней дальности, это уже прямая угроза нашей стране, а не Балканам.

Официально заявлено, что корабли НАТО будут чаще заходить в порты Украины и Грузии, проводить учения

Также, по мнению американских экспертов, надо расширить район учений кораблей НАТО и, конечно же, помочь Украине и Грузии в развитии "национального оборонного потенциала". Уже официально заявлено, что западные корабли будут чаще заходить в порты Украины и Грузии, проводить совместные военно-морские учения и обмениваться разведданными.

Между тем наш Черноморский флот развивается самым оптимальным образом. Его основу составляют небольшие скоростные и очень хорошо вооруженные корабли, которые могут быстро оказаться в нужной точке своей акватории и выполнить поставленную задачу. В частности, это новейшие корабли проекта 11356 - "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Они вооружены крылатыми ракетами "Калибр", показавшими свою эффективность в Сирии. В составе флота находятся два самых быстроходных в мире ракетных корабля на воздушной подушке - "Бора" и "Самум". А еще в строю шесть подлодок типа "Варшавянка", построенных в этом десятилетии.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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С-400 Триумф
Проекты
1135 Буревестник
877 Палтус
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