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10.10.2019
Военное обозрение

Последний "Шершень" ВМС США совершил свой прощальный полёт

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Военно-морские силы США окончательно распрощались с истребителями F/A-18C Hornet, полностью перейдя на использование истребителей F/A-18F Super Hornet. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com, церемония вывода последнего истребителя данной марки из состава ВМС США прошла на авиабазе Oceana в штате Вирджиния.

Последний F/A-18C Hornet ВМС США с бортовым номером 300

Источник изображения: navaltoday.com

Последний F/A-18C Hornet американского флота, имеющий бортовой номер 300, окончательно списан в запас. Самолет входил в состав 106-й истребительной эскадрильи (106 Strike Fighter Squadron), базирующейся в Сесил-Филд в штате Флорида, однако торжественная церемония прощания с самолетом прошла авиабазе Oceana в штате Вирджиния. Поднятый в воздух истребитель F/A-18C Hornet совершил последний круг над авиабазой в сопровождении трёх F/A-18F Super Hornets, после чего было объявлено о его списании. По данным ВМС США, первый свой полет этот истребитель совершил 14 октября 1988 года. Пилот последнего рейса, лейтенант Эндрю Джалали, также родился в 1988 году. Таким образом, в составе ВМС США больше не осталось истребителей F/A-18C Hornet.

Несмотря на то, что от устаревших "Шершней" избавился американский флот, заменив их модернизированной версией, от самолета окончательно отказываться не собираются. Данные самолеты убираются только из боевых подразделений ВМС США, но остаются на вооружении резервных. Кроме того, Корпус морской пехоты США, на вооружении которого также стоят F/A-18C Hornet, вообще не имеет планов их замены другой моделью, и даже заказал их глубокую модернизацию, в ходе которой самолеты получат РЛС с АФАР.

F/A-18C Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах, был основным самолетом Военно-морских сил США до конца 90-х годов прошлого века, когда американский флот начал получать глубоко модернизированную версию истребителя F/A-18, более известного как Super Hornet. Окончательное решение о списании "Шершней" из состава американских ВМС было принято в начале этого года, а церемония вывода истребителей пошла 1 февраля. Однако, несколько самолетов продолжали летать до настоящего времени.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Проекты
АФАР
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