БТР США получат устройства защиты от применения средств РЭБ

Армия США сообщила, что началась установка современных устройств защиты от помех на легкую бронетехнику сухопутных сил. Устройства способны обеспечить надежную навигацию GPS/GNSS даже в условиях постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы. Угроза глушения систем GPS является серьезной угрозой для армии, которая активно использует высокоточное оружие, а также системы навигации и наведения.

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В настоящее время угроза применения средств РЭБ для глушения GPS является одним из худших кошмаров для вооруженных сил США, поскольку помехи могут сбить войска с пути, нарушить навигацию или помешать применению высокоточного оружия на поле боя.

За последний месяц шестьдесят две первых комплекса были смонтированы на БТР, дислоцированных в Германии. Еще несколько тысяч планируется установить на машины Европейского командования США к 2028 году.

Система гарантированной точности навигации и синхронизации данных, известная как MAPS, была разработана для обеспечения надежного приема спутниковых сигналов на устройствах, смонтированных на платформах легкобронированных транспортных средств, таких, как БТР Stryker. Эта система является частью последних усилий Пентагона по подготовке армии к встрече с высокотехнологическим противником, таким как Россия и Китай.

Ожидается, что система MAPS будет установлена на более чем 300 машин БТР Stryker из 2-го кавалерийского полка уже в этом году.

- заявил представитель военного ведомства Вилли Нельсон.

Армия также планирует оснастить системой бронетанковые бригады и разместить их на боевых машинах Bradley, танках M1 Abrams и самоходных гаубицах M109 Paladin. После установки технологии на этих "приоритетных транспортных средствах" сухопутные силы проведут оценку необходимости установки устройства на т.н. транспортных средствах второго уровня.

Одна "действительно хорошая система"

В прошлом бронетехника использовала на каждой единице техники несколько передовых двухчастотных GPS-приемников, также известных как DAGR, имеющих аппаратное обеспечение, необходимое для декодирования зашифрованных сигналов GPS с P-кодом. MAPS заменяет несколько устройств DAGR "одной действительно хорошей системой".

В случае прерывания сигнала MAPS включает автоматический одноточечный режим, основанный на изменении дальности обнаружении точек из базы в зависимости от скорости движения.

Проще говоря, карты продолжают работать всякий раз, когда сигнал GPS ослаблен или скомпрометирован.

- сказал полковник Николас Киутас, менеджер проекта спутниковых технологий.

На данном этапе прототипирования, последняя версия GPS-приемника может отправлять защищенные данные спутниковые данные по проводной или беспроводной сети. Также ожидается, что в ближайшем будущем будут представлены модифицированные версии устройств следующего поколения.