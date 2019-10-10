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10.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Опубликовано видео пусков "Калибров" с подлодки в Черном море

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Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России
Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Министерство обороны опубликовало видео запуска крылатых ракет "Калибр" с подлодки "Колпино" в Черном море.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее сообщалось, что подводная лодка "Колпино" в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр", поразив цели на полигонах на побережье и в море. Пуски были осуществлены из подводного положения.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Проекты
636.3
Калибр КР
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