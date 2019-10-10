Опубликовано видео пусков "Калибров" с подлодки в Черном море
Торжественная церемония передачи подлодки "Колпино" ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев
Министерство обороны опубликовало видео запуска крылатых ракет "Калибр" с подлодки "Колпино" в Черном море.
Видео опубликовано на YouTube.
Ранее сообщалось, что подводная лодка "Колпино" в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр", поразив цели на полигонах на побережье и в море. Пуски были осуществлены из подводного положения.
Сергей Гурьянов
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