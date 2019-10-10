Опубликовано видео пусков "Калибров" с подлодки в Черном море

Министерство обороны опубликовало видео запуска крылатых ракет "Калибр" с подлодки "Колпино" в Черном море.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее сообщалось, что подводная лодка "Колпино" в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр", поразив цели на полигонах на побережье и в море. Пуски были осуществлены из подводного положения.

Сергей Гурьянов