Эрдоган объявил о начале военной операции "Родник мира" на севере Сирии

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции под названием "Родник мира" на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу".

"Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион", - цитирует агентство заявление Эрдогана.

Он отметил, что операция "направлена на защиту территориальной целостности Сирии", а также пообещал, что она "освободит жителей Сирии из тисков терроризма".

По его словам, по итогам операции в Сирии будет создана зона безопасности для возвращения сирийских беженцев.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Ранее МИД Сирии заявил, что в Дамаске осуждают "враждебные намерения" и наращивание Турцией военного присутствия на границе с Сирией, назвав это "вопиющим нарушением международного закона". Также ведомство назвало готовившуюся на момент выпуска заявления операцию "грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности".

В заявлении также подчеркивается, что Дамаск "полон решимости и готов противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства".

В Минобороны Турции во вторник сообщили, что все приготовления к возможной военной операции завершены. Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.