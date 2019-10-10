Войти
10.10.2019
Lenta.ru

Россия запустила мощнейшую противокорабельную ракету

471
0
0
Источник изображения: Кадр: Минобороны России

В Черном море прошла боевая подготовка, в рамках которой с подлодки "Колпино" проводились стрельбы ракетами "Калибр". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Указывается, что пуски осуществлялись из подводного положения по береговой и морской целям. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук. Район стрельб закрыли для гражданских судов.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал, что крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", который в СМИ называли главным оружием России против авианосцев США. По его словам, "Гранит" — это "вчерашний день", в отличие от "Калибра", который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ракетный комплекс "Калибр" стоит на вооружении ВМФ России. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает двух тысяч километров. В течение 2019-2020 годов планируется разработка наземного варианта "Калибра" после приостановки участия США в ДРСМД.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Гранит
Проекты
636.3
Авианосец
БФ
Военные учения
Калибр КР
РСМД
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
27.07.2016
Нержавеющая цель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы