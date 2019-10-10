Россия запустила мощнейшую противокорабельную ракету

В Черном море прошла боевая подготовка, в рамках которой с подлодки "Колпино" проводились стрельбы ракетами "Калибр". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

Указывается, что пуски осуществлялись из подводного положения по береговой и морской целям. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук. Район стрельб закрыли для гражданских судов.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал, что крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", который в СМИ называли главным оружием России против авианосцев США. По его словам, "Гранит" — это "вчерашний день", в отличие от "Калибра", который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ракетный комплекс "Калибр" стоит на вооружении ВМФ России. Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает двух тысяч километров. В течение 2019-2020 годов планируется разработка наземного варианта "Калибра" после приостановки участия США в ДРСМД.