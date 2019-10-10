Войти
10.10.2019
WarSpot

Прогулка по кораблю-"пенсионеру"

582
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Крейсеры типа Ticonderoga – старожилы американского флота. Эти корабли первыми получили систему Aegis и, несмотря на возраст, активно модернизируются.

На видео, опубликованном вчера, 8 октября, на YouTube-канале Ultimate Military Channel, член команды USS Princeton (CG-59) проводит экскурсию по кораблю, рассказывая о его основных системах и вооружении.

Виртуальный тур по крейсеру USS Princeton (CG-59) типа Ticonderoga В настройках видео можно включить субтитры на русском языке

Всего было построено 27 крейсеров типа Ticonderoga, 22 из которых остаются в строю. При этом 11 из них планировалось вывести в резерв ещё в 2015 году, но согласно новому плану развития ВМС США было принято решение провести модернизацию морально устаревших крейсеров, что позволит увеличить срок их службы с 30 до 45 лет.

USS Princeton (CG-59) – тринадцатый корабль в серии из 27 ракетных крейсеров типа Ticonderoga, построенных для ВМС США. Крейсера этого типа стали первыми кораблями в американском флоте, оснащёнными системой Aegis. Princeton заложили осенью 1986 года, в состав ВМС США он был принят в февраля 1989 года. Крейсеры типа Ticonderoga вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Полное водоизмещение кораблей этого типа составляет 9800 т, длина – 172 м, ширина – 16 м.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-2
sm-3
Иджис
Проекты
Ticonderoga
Похожие новости
01.10.2018
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
20.08.2018
NI включил российский крейсер в список лучших боевых кораблей мира
12.03.2018
Внуки линкоров. Самые грозные ракетные корабли стран мира
10.11.2017
"Пенсионер" даёт жару
07.11.2013
ВМС США пойдут по пути дальнейшего развития «Арли Берков», а не DDG-1000 – китайский автор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана