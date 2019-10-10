Прогулка по кораблю-"пенсионеру"

Крейсеры типа Ticonderoga – старожилы американского флота. Эти корабли первыми получили систему Aegis и, несмотря на возраст, активно модернизируются.

На видео, опубликованном вчера, 8 октября, на YouTube-канале Ultimate Military Channel, член команды USS Princeton (CG-59) проводит экскурсию по кораблю, рассказывая о его основных системах и вооружении.

Виртуальный тур по крейсеру USS Princeton (CG-59) типа Ticonderoga В настройках видео можно включить субтитры на русском языке

Всего было построено 27 крейсеров типа Ticonderoga, 22 из которых остаются в строю. При этом 11 из них планировалось вывести в резерв ещё в 2015 году, но согласно новому плану развития ВМС США было принято решение провести модернизацию морально устаревших крейсеров, что позволит увеличить срок их службы с 30 до 45 лет.

USS Princeton (CG-59) – тринадцатый корабль в серии из 27 ракетных крейсеров типа Ticonderoga, построенных для ВМС США. Крейсера этого типа стали первыми кораблями в американском флоте, оснащёнными системой Aegis. Princeton заложили осенью 1986 года, в состав ВМС США он был принят в февраля 1989 года. Крейсеры типа Ticonderoga вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, противолодочными ракетами ASROC, а также зенитными управляемыми ракетами SM-2 и SM-3. Полное водоизмещение кораблей этого типа составляет 9800 т, длина – 172 м, ширина – 16 м.