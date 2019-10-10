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10.10.2019
ТАСС

"Калибры" с подлодки "Колпино" в Черном море поразили наземные и надводные цели

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Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото
Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Главный штаб ВМФ

Пуски ракет осуществлены из подводного положения, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, ракеты успешно поразили цели, "расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота".

Также в министерстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности стрельб и закрытия опасного района были привлечены порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Серия из шести подлодки проекта 636.3 для Черноморского флота построена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию. Лодки проекта являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Некоторые из подлодок "черноморской" серии, в том числе и "Колпино", во время их нахождения в составе российской Средиземноморской эскадры использовали эти ракеты для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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