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10.10.2019
Военное обозрение

США представят свой аналог российского ЗРПК "Панцирь-С1"

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Российские системы ПВО занимают в мире доминирующие позиции. "Панцирь-С1" зарекомендовал себя одной из самых надежных и эффективных систем ПВО малого радиуса действия. На днях подрядчик Leonardo DRS ВС США собирается представить систему, которая будет претендовать на ту же нишу, что и российский комплекс.

Источник изображения: topwar.ru

Современное поле битвы превратилось для ПВО в сложный театр многоплановых угроз: зенитные и крылатые ракеты перемежаются с небольшими, но смертоносными беспилотными летательными аппаратами, которые могут почти бесшумно определять местонахождение войск или скопления целей. Никуда не делись и разнообразные низколетящие и тяжеловооруженные самолеты, и вертолеты. От противовоздушной обороны требуются комплексные решения. Одно из таких собирается предложить консорциум Leonardo.

Противовоздушная и противоракетная оборона были определены Пентагоном в качестве одного из приоритетов в рамках модернизации американской армии. Leonardo DRS собирается воспользоваться возможностью, чтобы представить на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) свое решение для оперативной защиты войск на поле боя.

Ракеты, пушка, лазер

Американский оборонный подрядчик готовится презентовать IM-SHORAD, систему ПВО малой дальности с открытой архитектурой. Комплекс, нишевое применение которого схоже с применением "Панциря-С", должен защитить мобильные бригады Stryker как на марше, так и на поле боя или в месте временной или постоянной дислокации. Новые мобильные системы противовоздушной обороны должны восполнить возможную нехватку средств ПВО и ПРО.

Комплекс IM-SHORAD установлен на платформе Stryker. Он объединяет РЛС Sentinel, сис, универсальную пусковую установку Stinger Vehicle, пусковую установку M299 для ракет AGM-114 Hellfire и радиостанции Line of Sight на платформе транспортного средства. Система может взаимодействовать с полевыми системами ПВО и Blue Force Tracker, системой полевой идентификации "свой-чужой".

Также недавно подписанный документ требует наличия автоматической пушки калибра 12,7-мм или 30-мм, а также, в конечном итоге, лазера мощностью 50 кВт.

Предполагается, что на начальном этапе армии потребуется не менее 144 систем IM-SHORAD с поставками, начинающимися в 2020 финансовом году и их завершением в 2024 году. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте государственного портала Federal Business Opportunities. Точные характеристики системы пока неизвестны. Также неизвестно, кто станет победителем этого конкурса - у Leonardo есть несколько конкурентов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AGM-114
Stinger
Stryker
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
БПЛА
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