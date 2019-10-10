США сертифицируют ударный дрон для полётов в общем воздушном пространстве

В США не оставляют планы сертифицировать ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian для полета в общем воздушном пространстве. Как сообщает "NPlus1", на лето будущего года намечены испытания, которые будут проводиться в рамках национальной системы управления воздушным движением США.

Источник изображения: General Atomics

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems совместно с NASA запланировали на лето 2020 года летные испытания средневысотного беспилотного летательного аппарата MQ-9B SkyGuardian в общем воздушном пространстве. Окончательная задача программы испытаний - довести ударный беспилотник до возможности регистрации воздушных властей США и некоторых стран Европы, после чего он будет допущен к полетам в общем с пилотируемыми воздушными аппаратами воздушном пространстве.

Как заявили в компании-разработчике, в рамках летных испытаний будет проверена работа систем обнаружения воздушных объектов и уклонения от столкновения с ними, а также аппаратуры обмена данными и управления дроном. Согласно плану испытаний, MQ-9B выполнит полет на высоте около 3 тысяч метров над Сан-Диего в Калифорнии. В ходе полета беспилотник проведет детальную съемку города. О планах дальнейших тестов и сроков сертификации БЛА не сообщается.

Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 35 часов. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, позволяющей эксплантатам запускать с него ракеты собственной разработки.