Российские подводники отстрелялись "Калибрами" в Черном море
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Подводная лодка "Колпино" произвела стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря в рамках планового мероприятия. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.
"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", — рассказали в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что ракеты успешно поразили цели, которые были расположены на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.
3 сентября стало известно, что новая подлодка "Князь Олег" пополнит Тихоокеанский флот в 2020 году.
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