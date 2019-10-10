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10.10.2019
Известия.ru

Российские подводники отстрелялись "Калибрами" в Черном море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Подводная лодка "Колпино" произвела стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря в рамках планового мероприятия. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

"Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения", — рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ракеты успешно поразили цели, которые были расположены на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

3 сентября стало известно, что новая подлодка "Князь Олег" пополнит Тихоокеанский флот в 2020 году.

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Россия
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Калибр КР
ТОФ
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