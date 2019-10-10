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10.10.2019
Известия.ru

Министр обороны Украины исключил возможность амнистии для ополченцев

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги об Украине" в Житомире заявил, что в украинском правительстве не рассматривают возможность полной амнистии для участников конфликта в Донбассе. Об этом 9 октября сообщает "Укринформ".

"Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами урегулирования ситуации такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников", — приводит агентство слова Загороднюка.

Он также добавил, что Минские соглашения подписывались в 2015 под очень серьезным прессингом. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко уже высказывался на эту тему, заявив, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.

В тот же день глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма высказал предположение о сговоре участников "нормандской четверки" и выразил сомнения в готовности украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в "нормандском формате" проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Предоставление такого статуса региону и проведение там местных выборов является одним из условий минских договоренностей. С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве.

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