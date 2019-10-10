"Самодурства и чванства не потерплю": Шойгу отчитал военных

Шойгу отчитал командиров за чванство и самодурство

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитал военачальников за то, что они злоупотребляли личным временем подчиненных, чтобы проводить совещания. Таким образом он отреагировал на результаты служебной проверки.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания раскритиковал военных командиров за то, что они проводят совещания в нерабочее время, иногда до полуночи, и заставляют своих подчиненных работать в выходные и праздничные дни, передает "Комсомольская правда". Он подчеркнул, что таким образом военачальники проявляют неуважение к сотрудникам.

После того, как офицеры и члены их семей пожаловались на такой "произвол", была проведена проверка, результаты которой специальная комиссия представила министру обороны. После ознакомления с ней глава ведомства на закрытой части селекторного совещания отчитал командиров.

"Вы, товарищи командиры и начальники, должны не только ставить задачи подчиненным, но и заботиться о них. Не забывая, что у них есть семьи и у них должно быть личное время", - напомнил министр.

Он обратил внимание, что нарушения режима службы приводят к тому, что у служащих накапливается усталость, снижается эффективность управления, а это пагубно влияет на качество выполнения задач. "Когда возникают срочные задачи, это один разговор, но самодурства и чванства - не потерплю", - возмутился Шойгу.

Министр предупредил, что систематические нарушения регламента будут рассмотрены как неспособность командиров планировать и организовывать работу подчиненных. Кроме того, подобные факты, по его словам, будут учитываться при аттестации командного состава.

Следить за соблюдением распорядка глава военного ведомства поручил Национальному центру управления обороны и Главному военно-политическому управлению.

"С нарушителей буду спрашивать жестко", - заявил Шойгу.

Ранее министр отчитал своих подчиненных 9 апреля - также во время закрытой части селекторного совещания. Как сообщил РИА "Новости" источник в ведомстве, Шойгу поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми.

Глава Минобороны обратил внимание, что в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела о денежных выплатах военнослужащим и членам их семей. Он выразил мнение, что из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, в первую очередь, военкоматов, суды принимают решения, которые должны были принимать сами военкоматы.

"Должностные лица, которые поставлены на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм", - заявил Шойгу.

Он потребовал от командующих и командиров всех уровней при изучении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, проявлять заботу к подчиненным и не допускать формализма и волокиты.

Глава ведомства обратил внимание на некоторые "вопиющие" случаи. В частности, он вспомнил ситуацию, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего, обосновав свое решение тем, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. При этом представитель военкомата в суде утверждал, что члены семьи погибшего "самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания "ветеран боевых действий".

В другой ситуации, о которой вспомнил Шойгу, морякам спасательного буксира "Алтай", которые были признаны участниками боевых действий, пришлось обращаться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме.

"Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в "тылу", отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах", - заявил министр.

Он также поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться в каждом случае проявления бездушия должностных лиц военного ведомства по отношению к людям и принять жесткие меры, чтобы исключить подобное в будущем.

За месяц до этого совещания Шойгу заявил, что с 2012 года число россиян, которые отрицательно оценивают деятельность Вооруженных сил России, сократилось в 4,5 раза - с 31% до 7%.

"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных сил. . Социологические опросы, проведенные за последние два-три года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны", - подчеркнул Шойгу.

Кристина Сизова