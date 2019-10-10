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10.10.2019
ТАСС

В космосе напечатали кишечную палочку

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © Роскосмос

Ни один космонавт в ходе экспериментов не пострадал

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) напечатали на 3D-биопринтере бактерии кишечной палочки и проверил, как они реагируют на антибиотики в условиях космоса. Об этом сообщил журналистам руководитель проекта по биопечати, управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Кюветы с бактерией сейчас находятся в Институте [им. академика Н. Ф.] Гамалеи, где наши коллеги проводят анализ полученных результатов <...> Мы смотрим, насколько они становились агрессивными и антибиотикорезистентными в условиях космоса", - сказал он.

По словам Хесуани, результаты анализа по антибиотикорезистентности бактерий в условиях невесомости будут получены в течение пары месяцев.

Он также рассказал, что при биопечати на МКС бактерии кишечной палочки собирались в трехмерную структуру - биопленку. На Земле такое наблюдается, например, при хронических бронхитах. При этом традиционная терапия антибиотиками таких хронических заболеваний результата не приносит.

Проведение экспериментов по биопечати бактерий в космосе поможет разработать новые типы антибиотиков для лечения антибиотикорезистентных хронических болезней на Земле и, возможно, новых болезней в дальнем космосе.

Юсеф Хесуани также подчеркнул, что при проведении эксперимента с бактериями на МКС здоровью космонавтов ничего не угрожало. "Космонавты на МКС заразиться не могли, системы [в которых проводились эксперименты] полностью закрыты, у нас три степени защиты. Кроме того, все исследования происходят в специальном перчаточном боксе", - пояснил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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