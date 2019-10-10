НАТО посоветовали сменить тактику из-за новых российских подлодок

Современные российские субмарины вынуждают США и НАТО разрабатывать новые тактические приемы. Эксперты рекомендуют военным отказаться от создания "барьеров обороны" и сделать акцент на развитии беспилотников.

По мнению аналитика Центра стратегических и международных исследований Эндрю Метрика, российским подводным лодкам более не требуется проходить через так называемый Фареро-Исландский рубеж (морской коридор между Гренландией, Исландией и Великобританией). Именно там в годы холодной войны проходила одна из главных противолодочных линий обороны НАТО.

Причина тому - ракеты "Калибр", которые, по данным из открытых источников, поражают цели на расстоянии до 2600 км.

"Они могут действовать из относительно безопасных позиционных районов в Норвежском и Баренцевом морях и поражать цели по всей Северной и Центральной Европе", - цитирует аналитика издание The National Interest.

Поэтому вместо устаревшей концепции барьерной обороны США и НАТО должны сделать акцент на операциях в открытом океане. Одним из основных элементов новой тактики являются подводные и надводные беспилотники. Орду дронов планируется развернуть с помощью надводных кораблей, самолетов и субмарин.

По мнению аналитика, США и НАТО надо избавиться от прежнего образа мышления, чтобы соответствовать вызовам, которые создает ВМФ России.

Николай Грищенко