Войти
10.10.2019
Российская газета

Запредельные условия: экстремальные испытания АК-201 сняли на видео

543
0
0

Экстремальные испытания АК-201 представили на видео. Все тесты автомат выдержал достойно, показав свою непревзойденную надежность.

Испытания проводил специалист концерна "Калашников" Георгий Губич. Он сначала рассказал о преимуществах АК-201 под патрон 5,56х45 мм НАТО. Автомат имеет регулируемый приклад, который к тому же складывается. У АК-201 магазин с визуальным контролем наличия патронов. Кроме того, установлены две планки Пикатинни, внутри цевья - тепловой экран.

АК-201 испытали в самых разных условиях. Во-первых, обсыпали его песком. Этот тест автомат выдержал, стрелял без задержек. Во-вторых, в специальной камере, которая имитирует запыление, продержали оружие 15 минут. Тест прошел успешно. В-третьих, поместили автомат в жидкую грязь. И здесь АК-201 стрелял на отлично. Самым главным испытанием стал тест на выносливость. За короткое время отстреляли 12 полных магазинов в быстром темпе.

- АК-201 выдержал все испытания и доказал, что может работать в запредельных условиях, - сделал вывод Георгий Губич.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
Похожие новости
22.12.2017
Кожин рассказал, как Турция будет платить за С-400
02.12.2015
Наши лодки не ослепнут
07.10.2015
Секреты безлюдной башни
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
20.12.2011
Пустой пакет
24.10.2011
НАТО открыла ливийский ящик Пандоры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы