Шаманов опроверг публикацию о тайном подразделении ГРУ для дестабилизации Европы

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал несоответствующими действительности сведения, опубликованные The New York Times, о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе.

"Это чистой воды ерунда. Пусть они лучше в своих спецслужбах разбираются, которые собственного президента обливают грязью и дают информацию для представления к импичменту", - сказал Шаманов "Интерфаксу".

Ранее в The New York Times появилась информация о существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Газета утверждает, что к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же секретное спецподразделение ГРУ РФ. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.