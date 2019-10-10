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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Шаманов опроверг публикацию о тайном подразделении ГРУ для дестабилизации Европы

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: Владимир ШамановФото с сайта Госдумы РФ

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал несоответствующими действительности сведения, опубликованные The New York Times, о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе.

"Это чистой воды ерунда. Пусть они лучше в своих спецслужбах разбираются, которые собственного президента обливают грязью и дают информацию для представления к импичменту", - сказал Шаманов "Интерфаксу".

Ранее в The New York Times появилась информация о существовании в ГРУ спецподразделения, цель которого состоит в дестабилизации Европы. Газета утверждает, что к попытке госпереворота в Черногории, "кампании по дестабилизации" в Молдавии, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании причастно одно и то же секретное спецподразделение ГРУ РФ. При этом издание ссылается на сотрудников разведки сразу четырех западных стран.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Болгария
Великобритания
Молдавия
Россия
Черногория
Компании
ГРУ
Персоны
Шаманов Владимир
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