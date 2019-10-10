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10.10.2019
WarSpot

Конвертопланы Osprey налетали 500 000 часов

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Источник изображения: warspot.ru

Парк конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey налетал полмиллиона часов. Вчера, 8 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что первый в мире серийный конвертоплан преодолел важный исторический рубеж.

"V-22 является одной из самых востребованных платформ в министерстве обороны. Это достижение является большим свидетельством того, что морские и воздушные коммандос эксплуатируют эту платформу во всех средах", — заявил Крис Гелер, вице-президент программы Bell V-22.

Десантирование из конвертоплана MV-22

Источник изображения: airrecognition.com

В Boeing указывают, что вооружённые силы США и Японии суммарно эксплуатируют 375 конвертопланов. Общий налёт этих машин составил свыше 500 000 часов. По словам Рика Лемастера, руководителя вертолётного подразделения компании Boeing, текущие и выполненные контракты включают в себя 479 конвертопланов Osprey различных модификаций. Так, 360 MV-22B заказал Корпус морской пехоты США, 54 CV-22B — ВВС США, 48 CMV-22B — ВМС США, и 17 MV-22B — японская армия.

-22 Osprey – американский конвертоплан, сочетающий преимущества самолёта и вертолёта (в частности, возможности вертикального взлёта и посадки, а также высокой скорости полёта). Аппарат был разработан компанией Bell Helicopter в 80-е годы и поступил на вооружение американской армии в 2005 году. На сегодняшний день его десантная модификация MV-22A является одним из самых востребованных летательных аппаратов Корпуса морской пехоты и используется для переброски десанта и перевозки грузов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Textron
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