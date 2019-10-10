ВМС Таиланда получили второй патрульный корабль класса "Краби"

ЦАМТО, 9 октября. По информации тайских СМИ, ВМС Таиланда передан второй патрульный корабль прибрежной зоны (552) "Прачуап Хири Хан" (Prachuap Khiri Khan) класса "Краби".

Как сообщает Thai Defense News, в мероприятии, состоявшемся на военно-морской базе "Саттахип" (провинция Чонбури), принял участие главнокомандующий ВМС Таиланда адмирал Люшай Руддит.

Как сообщал ЦАМТО, головной патрульный корабль прибрежной зоны, "Краби", ВМС Таиланда приняли на вооружение 26 августа 2013 года. Он был построен в соответствии с соглашением о передаче технологий, подписанным с британской компанией BAE Systems в середине 2009 года. Как ожидается, корабль будет находиться на вооружении в течение 40 лет.

Командование Военно-морских сил Таиланда 17 сентября 2015 года подписало с компанией Bangkok Dock Limited контракт на разработку проекта, закупку материалов и оборудования, а также оказание услуг в рамках строительства нового патрульного корабля прибрежной зоны (OPV). Стоимость заказа составила 5,5 млрд. батов (170 млн. долл.). В конце января 2016 года Bangkok Dock и BAE Systems заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку строительства корабля британской компанией.

(552) "Прачуап Хири Хан" (Prachuap Khiri Khan), как и головной корабль серии, построен по модифицированному британскому проекту "Ривер". Церемония закладки киля корабля состоялась 23 июня 2017 года на принадлежащем Bangkok Dock предприятии Mahidol Adulyadej Naval Dockyard в Саттахип (провинция Чонбури).

По имеющейся информации, длина корабля составляет 90,5 м, ширина – 13,5 м, осадка – 3,5 м, водоизмещение – 2540 т, максимальная скорость –25 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 14 суток, экипаж – 39 человек (плюс 50 человек десанта).

Версия для ВМС Таиланда вооружена 76/62-мм артиллерийской установкой Oto Melara Super Rapid, двумя 30-мм АУ MSI,12,7-мм пулеметами, а также ПУ с четырьмя противокорабельными ракетами RGM-84 "Гарпун" (вместо спутниковой антенны на том же месте на борту "Краби").