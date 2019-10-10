Войти
10.10.2019
ЦАМТО

ВМС Таиланда получили второй патрульный корабль класса "Краби"

425
0
0

ЦАМТО, 9 октября. По информации тайских СМИ, ВМС Таиланда передан второй патрульный корабль прибрежной зоны (552) "Прачуап Хири Хан" (Prachuap Khiri Khan) класса "Краби".

Как сообщает Thai Defense News, в мероприятии, состоявшемся на военно-морской базе "Саттахип" (провинция Чонбури), принял участие главнокомандующий ВМС Таиланда адмирал Люшай Руддит.

Как сообщал ЦАМТО, головной патрульный корабль прибрежной зоны, "Краби", ВМС Таиланда приняли на вооружение 26 августа 2013 года. Он был построен в соответствии с соглашением о передаче технологий, подписанным с британской компанией BAE Systems в середине 2009 года. Как ожидается, корабль будет находиться на вооружении в течение 40 лет.

Командование Военно-морских сил Таиланда 17 сентября 2015 года подписало с компанией Bangkok Dock Limited контракт на разработку проекта, закупку материалов и оборудования, а также оказание услуг в рамках строительства нового патрульного корабля прибрежной зоны (OPV). Стоимость заказа составила 5,5 млрд. батов (170 млн. долл.). В конце января 2016 года Bangkok Dock и BAE Systems заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее поддержку строительства корабля британской компанией.

(552) "Прачуап Хири Хан" (Prachuap Khiri Khan), как и головной корабль серии, построен по модифицированному британскому проекту "Ривер". Церемония закладки киля корабля состоялась 23 июня 2017 года на принадлежащем Bangkok Dock предприятии Mahidol Adulyadej Naval Dockyard в Саттахип (провинция Чонбури).

По имеющейся информации, длина корабля составляет 90,5 м, ширина – 13,5 м, осадка – 3,5 м, водоизмещение – 2540 т, максимальная скорость –25 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 14 суток, экипаж – 39 человек (плюс 50 человек десанта).

Версия для ВМС Таиланда вооружена 76/62-мм артиллерийской установкой Oto Melara Super Rapid, двумя 30-мм АУ MSI,12,7-мм пулеметами, а также ПУ с четырьмя противокорабельными ракетами RGM-84 "Гарпун" (вместо спутниковой антенны на том же месте на борту "Краби").

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Таиланд
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
BAE Systems
Leonardo
Похожие новости
27.03.2019
Имитация любого истребителя. Чем "умный" Як-130 превосходит зарубежных конкурентов
18.10.2018
Таиланд предлагает ВМС Шри-Ланки построить три патрульных корабля OPV-90
27.01.2014
Таиланд объявит тендер на поставку учебных самолетов
24.09.2010
Перспективы BAE Systems в Бразилии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана