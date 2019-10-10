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10.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Эстонии приобретет дополнительную партию 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер"

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Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году
Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году.
Источник изображения: Ardi Hallismaa / вооруженные силы Эстонии

ЦАМТО, 9 октября. По информации эстонского ресурса ERR News, Минобороны Эстонии приняло решение приобрести 6 дополнительных 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" производства южнокорейской компании Hanwha Land Systems в дополнение к 12 СГ, заказанным ранее.

Предполагается, что на эти цели будут направлены 20 млн. евро, которые высвободились в бюджете благодаря тому, что в результате несколько тендеров стоимость закупаемых вооружений была снижена по сравнению с выделенным бюджетом, а часть поставок боеприпасов была профинансирована за счет американской военной помощи.

Министерство обороны Эстонии пока официально не комментирует публикацию ресурса ERR News.

Как сообщал ЦАМТО, 26 июня 2018 года представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и южнокорейской компании Hanwha Land Systems подписали соглашение о продаже и последующем обслуживании 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер" (на церемонии фигурировало обозначение K9EST). Соглашение стоимостью 46 млн. евро также предусматривало обучение личного состава, техническое обслуживание гаубиц и снабжение запчастями. По информации ECDI, первые гаубицы должны быть доставлены в Эстонию в 2020 году. Полностью поставка должна быть завершена в 2021 году.

Как отмечается, новые самоходные гаубицы усилят боевые возможности артиллерии Сухопутных войск страны. Они дополнят или заменят буксируемые гаубицы FH-70, состоящие на вооружении 1-й пехотной бригады.

Помимо Эстонии, СГ K-9 "Тандер" приобретены ВС Норвегии, Финляндии, Турции и Индии, а шасси СГ "Тандер" используются в Польше.

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Страны
Индия
Норвегия
Польша
США
Турция
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Проекты
2020-й год
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