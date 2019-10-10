National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

Экстремальные температуры влияют на работоспособность и характеристики любого вооружения, и с этим пришлось столкнуться русским разработкам на Ближнем Востоке, пишет американский журнал The National Interest. Большая часть Сирии покрыта пустынями, а у России не было опыта создания систем для применения в подобных климатических условиях.

Источник изображения: Минобороны РФ

О таких проблемах рассказал глава российской Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов в интервью газете "Коммерсантъ". Он заявил:

Не буду скрывать: в реальных боевых условиях были обнаружены различные недоработки. Для нас сирийская кампания стала серьезным испытанием.

Обносов пытался убедить Минобороны использовать управляемые бомбы вместо свободнопадающих, пусть даже они отличаются большей стоимостью. Но военные говорили о достаточной эффективности простых бомб, применяемых современными бомбардировщиками. Однако оружие без коррекции подвержено внешним воздействиям и может промахиваться.

Также Обносов пожаловался на отсутствие у России собственных полигонов, имитирующих климатические условия Сирии – жару, марево от земли, ветра и песчаные бури. До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях. В Сирии удалось установить, что из-за миражей может "уплывать" лазерная подсветка цели. Системы с полуактивным лазерным наведением считаются самыми точными – но их реальная эффективность зависит от прозрачности атмосферы.

Чем сложнее оружие, тем больше приходилось задумываться, а почему что-то пошло не так, почему в идеальных условиях поражение цели происходит штатно, а там вдруг нет. И это очень серьезный вопрос.

Войны во Вьетнаме и на Ближнем Востоке были полигоном для отработки новых вооружений США. Россия пользуется возможностью и использует конфликт в Сирии для проверки своих разработок. Испытания проходят самолеты, вертолеты, ракеты и робототехнические комплексы.

К примеру, по опыту сирийской войны были доработаны боевые вертолеты. Информагентство ТАСС сообщало: Минобороны выразило желание получить авиационное вооружение с большей дальностью стрельбы, повысить характеристики самих вертолетов, продублировать необходимые системы и сократить время подготовки к вылету. Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский говорил о десятках необходимых доработок.

Новое оружие всегда имеет недостатки, которые нельзя выявить до реального боевого применения. Теперь ясно: ранее кто-то должен был понять, что сирийский климат серьезно отличается от российского. Именно для этого необходимы испытания оружия в боях.

Со стороны "ВО" отметим: сирийская операция действительно стала хорошей площадкой для проверки наших вооружений. 22 сентября министр обороны С. Шойгу раскрыл новые подробности таких испытаний. 12 перспективных образцов не справились с поставленными задачами – их сняли с производства и с вооружения. 300 типов изделий после применения в Сирии прошли модернизацию и улучшили свои качества. Оружие и техника испытываются во всех доступных условиях и постоянно улучшаются.