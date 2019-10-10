В Европе опасаются алжирских "Варшавянок"

Недавно прошедшие в Алжире учения, сопровождавшиеся запуском крылатых ракет Club-S, привлекли повышенное внимание европейской прессы. В Европе даже усмотрели в стрельбах угрозу безопасности для своих стран, испугавшись появления в Средиземном море передового российского оружия.

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Качественный скачок Алжира

В ходе маневров ПЛ, вошедшие в состав флота в январе текущего года, 29 сентября осуществили запуски экспортного варианта "Калибров", находясь в подводном положении. При этом успешно пораженные цели находились как на воде, так и на земле.

ВМС Алжира совершили качественный скачок в развитии своего сдерживающего потенциала

- пишет журналист испанского издания ABC Эстебан Вильярехо, указывая, что достичь этого удалось благодаря принятию на вооружение российских субмарин класса 636.

С его слов, подводными кораблями данного типа, оснащенными тактическими ракетами, не обладает даже Франция: ВМС страны лишь планируют снарядить "Скальпом" ПЛ проекта Barracuda, сейчас в качестве их носителя выступают только фрегаты класса Freem. В Испании правительство еще даже не утвердило закупку субмарин С-80.

В настоящее время в Средиземном море находятся ВМС восьми стран, имеющих в составе флотов подлодки: Испания, Франция, Италия, Греция, Турция, Израиль, Египет и Алжир.

Качественный скачок Алжира очевиден, потому что вместе со средиземноморским Израилем в мире только США, Россия, Китай, Северная Корея и Великобритания имеют возможность запуска ракет с подводной лодки и уничтожения [с ее борта] наземных целей

- указывает Вильярехо.

Самое передовое оружие

Со слов журналиста, Алжир, не имея фрегатов и авианосцев, обладает благодаря "Варшавянкам" самым передовым оружием сдерживания. Соседний Марокко, к которому исторически имеются территориальные претензии, не имеет подводных лодок на своем флоте, хотя и проявил желание их приобрести.

В настоящее время Алжир располагает шестью субмаринами: четыре класса 636, поставленные с российских верфей в Санкт-Петербурге в 2010 и 2019 годах году, и две ПЛ типа 877ЭКМ, относящиеся к старейшей модификации "Кило". Они были доставлены в 1987 и 1988 годах и впоследствии прошли модернизацию (в 1993 и 1996 годах). Кроме того, алжирский флот планирует приобрести еще две подводные лодки класса 636, отмечает Вильярехо.

Испания лишается доминирования в южных водах Пиренейского полуострова в связи с ростом некоторых соседних флотов. Особенно это касается перевооружения в Алжире подводных сил. Алжир сегодня обладает более высоким подводным потенциалом, можно сказать, даже намного выше испанского уровня

- пишет в этой связи издание ECD, заявляя о том, что ЕС следует опасаться ВМС Алжира и особенно алжирских "Варшавянок".