Войти
10.10.2019
Военное обозрение

В Европе опасаются алжирских "Варшавянок"

553
0
0

Недавно прошедшие в Алжире учения, сопровождавшиеся запуском крылатых ракет Club-S, привлекли повышенное внимание европейской прессы. В Европе даже усмотрели в стрельбах угрозу безопасности для своих стран, испугавшись появления в Средиземном море передового российского оружия.

Источник изображения: topwar.ru

Качественный скачок Алжира

В ходе маневров ПЛ, вошедшие в состав флота в январе текущего года, 29 сентября осуществили запуски экспортного варианта "Калибров", находясь в подводном положении. При этом успешно пораженные цели находились как на воде, так и на земле.

ВМС Алжира совершили качественный скачок в развитии своего сдерживающего потенциала

- пишет журналист испанского издания ABC Эстебан Вильярехо, указывая, что достичь этого удалось благодаря принятию на вооружение российских субмарин класса 636.

С его слов, подводными кораблями данного типа, оснащенными тактическими ракетами, не обладает даже Франция: ВМС страны лишь планируют снарядить "Скальпом" ПЛ проекта Barracuda, сейчас в качестве их носителя выступают только фрегаты класса Freem. В Испании правительство еще даже не утвердило закупку субмарин С-80.

В настоящее время в Средиземном море находятся ВМС восьми стран, имеющих в составе флотов подлодки: Испания, Франция, Италия, Греция, Турция, Израиль, Египет и Алжир.

Качественный скачок Алжира очевиден, потому что вместе со средиземноморским Израилем в мире только США, Россия, Китай, Северная Корея и Великобритания имеют возможность запуска ракет с подводной лодки и уничтожения [с ее борта] наземных целей

- указывает Вильярехо.

Самое передовое оружие

Со слов журналиста, Алжир, не имея фрегатов и авианосцев, обладает благодаря "Варшавянкам" самым передовым оружием сдерживания. Соседний Марокко, к которому исторически имеются территориальные претензии, не имеет подводных лодок на своем флоте, хотя и проявил желание их приобрести.

В настоящее время Алжир располагает шестью субмаринами: четыре класса 636, поставленные с российских верфей в Санкт-Петербурге в 2010 и 2019 годах году, и две ПЛ типа 877ЭКМ, относящиеся к старейшей модификации "Кило". Они были доставлены в 1987 и 1988 годах и впоследствии прошли модернизацию (в 1993 и 1996 годах). Кроме того, алжирский флот планирует приобрести еще две подводные лодки класса 636, отмечает Вильярехо.

Испания лишается доминирования в южных водах Пиренейского полуострова в связи с ростом некоторых соседних флотов. Особенно это касается перевооружения в Алжире подводных сил. Алжир сегодня обладает более высоким подводным потенциалом, можно сказать, даже намного выше испанского уровня

- пишет в этой связи издание ECD, заявляя о том, что ЕС следует опасаться ВМС Алжира и особенно алжирских "Варшавянок".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Великобритания
Греция
Египет
Израиль
Испания
Италия
Китай
КНДР
Марокко
Польша
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
Barracuda
Club-S
Проекты
877 Палтус
Авианосец
Военные учения
Евросоюз
Калибр КР
Похожие новости
04.03.2019
Решение на войну
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
03.06.2015
Проекция силы
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:25
  • 1
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана