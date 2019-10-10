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10.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Войска Турции начали пересекать сирийскую границу

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Источник изображения: Umit Bektas/Reuters

Военные подразделения армии Турции в среду утром пересекли границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", – сообщил знакомый с ситуацией источник, передает ТАСС.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что "в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

Ранее Турция предложила сирийским курдам сдаться под угрозой наступления турецкой армии и боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольные курдам территории Сирии.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Россия выступила против военной операции Турции на севере Сирии

Во вторник в Пентагоне объявили, что вывели американские войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии. В тот же день сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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