В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки

Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах. Его суть в резонансном акустическом перемешивании компонентов - RAM.

Именно эта технология позволяет улучшить характеристики получаемой из них взрывчатки, пишет издание Jane's 360. И приводит подробности. При резонансном перемешивании емкость с компонентами устанавливается на акустический излучатель, он генерирует интенсивные звуковые волны с частотой от 58 до 62 герц. Волны вступают в резонанс с собственными колебаниями емкости. И в итоге возникают волны Фарадея. Под их воздействием и смешиваются компоненты.

В испытании, проведенном BAE Systems, было получено 400 грамм взрывчатой смеси. Вещество поместили в емкость, похожую на консервную банку, а в него - электрический детонатор, с помощью которого инициировали подрыв вещества. Взрывчатка, полученная с помощью технологии RAM, продемонстрировала больший выход энергии, пишет N+1.

В дополнение к усиленной взрывной мощности, BAE Systems заявила, что предлагаемый метод несет дополнительные преимущества. Он позволяет смешивать более вязкие компоненты взрывчатки без использования дополнительных растворителей. А это удешевляет производство взрывчатки.

Светлана Цыганкова