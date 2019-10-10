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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия поставит Абхазии современные виды вооружения - соглашение

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Абхазская армия давно нуждается в обновлении
Абхазская армия давно нуждается в обновлении.
Источник изображения: mdapsny.org

Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - До 15 декабря этого года будут разработаны документы о финансовой помощи России на модернизацию армии Абхазии.

Об этом говорится в соглашении между Россией и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию абхазских Вооруженных сил.

Текст соглашения опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу 23 августа, следует из публикации.

Документ предполагает финансирование Россией модернизации Вооруженных сил Абхазии, в частности, поэтапную унификацию военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат.

Соглашение предполагает подготовку Вооруженных сил Абхазии и оснащение их современными видами вооружения Россией.

В соответствии с соглашением, России принадлежит право собственности на объекты недвижимого имущества, приобретенного или построенного в интересах Вооруженных сил Абхазии.

Документ предполагает совместное использование объектов недвижимого имущества, приобретенного или построенного Россией в интересах абхазской армии. При этом в документе отмечается, что после прекращения действия соглашения или в случае высвобождения объекты могут быть переданы абхазской стороне.

Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии действует в течение трех лет и автоматически продлевается на последующие трехлетние периоды.

В сентябре российский военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил "Интерфаксу", что подписанное соглашение означает, что Россия поможет создать Абхазии регулярную армию.

"Я думаю, что затраты будут, примерно, как на развертывание одной общевойсковой бригады, не более. Одной бригады с элементами противовоздушной обороны и, наверное, морского дивизиона кораблей пограничной охраны", - сказал Ивашов, отметив, что это сравнительно небольшие расходы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Абхазия
Россия
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