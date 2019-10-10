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10.10.2019
Известия.ru

Охотники за невидимками: юг России усилят сверхмощными радарами

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Появление РЛС "Ниобий-СВ" станет ответом на развертывание американских систем ПРО в Румынии

Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим. Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Южный фланг

До конца 2019 года в Южный военный округ поступит первая партия серийных радаров "Ниобий-СВ". Новая техника уже прошла тестирование в войсках. Опытные образцы РЛС ранее получили зенитчики Центрального военного округа, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Примечательно, что "Ниобий" не относится к технике ВКС — изделия пополнят арсенал частей противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Новые РЛС надежно прикроют Крым и весь юг страны. Тем более прикрывать есть от чего, считают военные эксперты. Например, так называемый район противоракетной обороны, созданный США в Румынии и призванный защитить Европу от "иранской угрозы", — красивая легенда для того, чтобы скрыть размещение наступательных средств, уверен президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Американский комплекс ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lin Huifen

— Специалистам хорошо известно, что пусковые установки систем ПРО могут без переделок использоваться для пусков "Томагавков", — рассказал "Известиям" эксперт. — Оборонительным оружием их не назовешь. Эти многоцелевые высокоточные крылатые ракеты могут атаковать как наземные, так и надводные цели. Их размещение в Румынии выгодно США со стратегической точки зрения. Отсюда они могут угрожать Югу России и даже Турции, которая сейчас уходит с орбиты американского влияния.

На этой неделе в США был опубликован доклад, подготовленный аналитическим центром RAND Corporation по заказу Пентагона. В нем, в частности, предлагается срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также оказать помощь Украине и Грузии в развитии военного потенциала. При подготовке документа самым серьезным образом учитывалось мнение заказчика — американского военного ведомства, обратил внимание эксперт.

— Американцам не нравится, что мы усиливаем флот и, как они говорят, превращаем Крым в крепость, — заявил "Известиям" экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. — Но мы вправе укрепляться так, как считаем нужным. Новые радары, которые будут размещены в Крыму и на юге страны, нужны для обороны — создания и поддержания радиолокационного поля. И они не стреляют. Чего нельзя сказать о пусковых установках так называемой системы ПРО США в Румынии.

Дальнобойный "Ниобий"

Трехкоординатная радиолокационная станция "Ниобий-СВ", названная в честь одноименного металла, создана для ПВО Сухопутных войск. Она предназначена для обнаружения, трассового сопровождения и определения принадлежности воздушных объектов всех типов — самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Эти станции могут долгое время работать в круглосуточном режиме, отслеживая воздушную обстановку.


Например, несколько РЛС "Ниобий-СВ", размещенных в Крыму, смогут контролировать всё Черное море, рассказал "Известиям" бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению — главный инженер войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Лузан.

Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit

Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Staff Sgt. Jordan Castelan

Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

— Это главное достоинство станций метрового диапазона, который нивелирует технологию "стелс", — рассказал он "Известиям". — Если дополнить "Ниобий-СВ" станциями сантиметрового диапазона, целеуказание станет еще более точным. Немаловажно и то, что головки самонаведения противорадарных ракет противника типа AGM-88 HARM не обнаруживают радары, работающие в этом диапазоне. Соответственно, такие радары для них неуязвимы.

Благодаря этим качествам "Ниобий-СВ" позволяет организовать эффективное боевое дежурство и в мирное, и в военное время. РЛС безотказно работает в сложных помеховых условиях, что позволяет его использовать при серьезном противодействии систем радиоэлектронной борьбы противника. Даже сложные цели радар видит на расстоянии 300 км, а одновременно сопровождает до 300 целей. Монтируется "Ниобий-СВ" на колесном шасси автомобиля "КамАЗ" высокой проходимости, что позволяет в считаные минуты перебрасывать технику. Эти качества повышают живучесть РЛС — уничтожить такие радары будет крайне сложно.

Справка "Известий"

Станции метрового диапазона в настоящее время производят только в России.

Китай, например, пока только ведет разработку таких систем. В свое время РЛС метрового диапазона Б-14 имелись на вооружении группы советских войск в Германии. Эти радары, размещенные на полуострове Вустров, могли обнаруживать воздушные цели над Англией — на расстоянии почти в тысячу километров.


Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой

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