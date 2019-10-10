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10.10.2019
Интерфакс-АВН

70 самолётов ВКС в шести регионах РФ перебазируются со штатных аэродромов

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Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков боевых самолётов Воздушно-космических сил (ВКС) в рамках контрольной проверки отрабатывают действия при внезапных атаках противника на аэродромы базирования в шести регионах России, сообщил в среду Западный военный округ (ЗВО).

"В ходе проверки управление Ленинградской армией ВВС и ПВО и ряд авиационных воинских частей выполнят задачи по выводу авиационных полков с аэродромов постоянного базирования", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

При этом отработаются "действия эскадрилий в нештатных ситуациях при атаке на взлете воздушным противником и приступят к выполнению учебно-боевых задач", информирует штаб ЗВО.

Сообщается также, что "экипажи самолётов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35 на запасных и оперативных аэродромах выполнят задачи по дозаправке, снаряжению самолетов боеприпасами, организации охраны и обороны аэродрома, а также использованию индивидуальных средств защиты в условиях применения условным противником оружия массового поражения".

"Лётчики выполнят полеты как днем, так и ночью, а также отработают вопросы применения авиационных средств поражения на полигонах", - сообщает штаб округа.

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