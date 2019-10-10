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10.10.2019
ТАСС

В космосе впервые вырастили искусственное мясо

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Ни одно животное при этом не пострадало

Израильская компания Aleph Farms вместе с партнерами из России и США впервые вырастила на Международной космической станции искусственное мясо. Об этом Aleph Farms сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Суть экспериментального метода заключается в том, чтобы имитировать процесс регенерации мышечной ткани коровы. На специальном 3D-биопринтере, который разработала российская компания 3D Bioprinting Solutions, космонавты смогли вырастить небольшой кусок искусственной говядины, размером всего несколько миллиметров, сообщил ТАСС руководитель проекта по биопечати, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.


Для выращивания мяса специалисты компании берут клетки у коров, выращивают их в специальной питательной среде, а затем собирают из них искусственную мышечную ткань. На Земле этот процесс происходит медленнее, так как его ограничивает гравитация: мясо растет тонкими слоями. В условиях же МКС, где гравитация намного меньше, чем на Земле, мышечная ткань растет во все стороны и этот процесс происходит быстрее. "Ткань печатается одновременно со всех сторон, подобно тому, как мы делаем снежок, в то время как многие другие биопринтеры создают ее слой за слоем", - объяснил представитель компании Йоав Рейслер порталу Space.com.

Эксперимент с производством говядины, который прошел на МКС в конце сентября, длился в течение 7 дней. Далее в планах специалистов вырастить также искусственное мясо кролика и рыбы. Юсеф Хесуани рассказал, что в планах у компаний-партнеров производить на МКС большое количество искусственного мяса, однако для этого на станцию нужно завезти дополнительное оборудование.

Как пояснил Хесуани, сейчас ученые на Земле используют биореакторы (устройства, которые обеспечивают оптимальные условия для развития биологических объектов) марки "Синтекон" для "доращивания" клеточного мяса. Эти биореакторы могут быть отправлены и на МКС. Также специалисты 3D Bioprinting Solutions планируют использовать биореакторы, которые есть на иностранных сегментах космической станции.

В пресс-релизе Aleph Farms сообщается, что для производства одного килограмма искусственного мяса нужно от 10 тыс. до 15 тыс. литров воды. Пока на МКС нет подобных ресурсов, однако эксперимент все равно важен для того, чтобы исследовать возможности производства искусственного мяса в условиях космоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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