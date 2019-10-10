Корректируемую миниатюрную авиабомбу GBU-69/B SGM испытали с БПЛА

В Соединенных Штатах прошел очередной этап испытаний перспективной корректируемой миниатюрной авиационной бомбы GBU-69/B SGM, в ходе которого был отработан сброс боеприпаса с ударного беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Испытания прошли еще в августе, но известно о них стало только сейчас.

Источник изображения: dynetics.com

Силы специальных операций США в августе на полигоне в Чайна-Лейке провели испытание корректируемой авиабомбы GBU-69/B SGM. Сброс проводился с ударного беспилотника. Как пишет Jane’s, боеприпас испытывался в двух вариантах - базовом и модернизированной версии Block 1, отличающейся наличием двустороннего канала связи. Командование специальных операций США не распространяется о ходе самих испытаний, заявив только, что они признаны полностью успешными и следующий этап тестов пройдет до конца этого года также с участием беспилотного аппарата.

Разработку боеприпаса GBU-69/B , ранее известного как Small Glide Munition (SGM), заказало Командование специальных операций США (SOCOM), затем к разработке присоединилось Командование специальных операций Военно-воздушных сил (AFSOC). Длина боеприпаса - 1,06 метра, диаметр 11,4 сантиметра. Авиабомба оснащена раскладывающимся крылом размахом 71 сантиметр. При сбросе с самолета бомба способна планировать на расстояние до 37 километров. GBU-69/B при массе всего 27 кг содержит 16 кг взрывчатого вещества.

Электронная "начинка" SGM состоит из модуля GPS и системы лазерного наведения. Боеголовка имеет два режима подрыва: контактный (при попадании в цель) и активацию на заранее заданной высоте.

Первый этап испытаний боеприпаса прошел весной этого года и был также признан успешным. Сброс бомб проводились с тяжелого самолета огневой поддержки AC-130 Spectre/Spooky. Боеприпас поразил все намеченные цели, используя спутниковое и лазерное наведение. При этом были отработаны функции переназначения цели уже после сброса бомбы и отмена атаки.