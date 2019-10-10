Эр-Рияд хочет усилить свои ВМС европейскими фрегатами и корветами

Между европейскими партнёрами обозначилась острая конкуренция за военно-морской рынок Саудовской Аравии. Сразу три европейских судостроительных компании (группы компаний) пытаются извлечь наибольшую для себя прибыль из желания Эр-Рияда нарастить свой флот.

Источник изображения: Naval Group

По последним данным, Саудовская Аравия хочет увеличить своё военно-морское присутствие в Персидском заливе, а также в водах Красного моря. Для этого она собирается приобрести два фрегата, три корвета и несколько вспомогательных судов (судов обеспечения).

Свои услуги ВМС Саудовской Аравии предложили три европейские компании. Это итальянская Fincantieri (крупнейшее судостроительное объединение Италии) с офисом в Триесте, испанская Navantia, а также французская Naval Group (DCNS).

Чтобы снизить градус конкуренции, в ЕС решили предложить объединение усилий французской и итальянской компаний для нужд саудовского рынка. Речь идёт о варианте приобретения многоцелевых фрегатов FREMM, строительством которым занимаются DCNS и Fincantieri. Ранее пару таких кораблей франко-итальянский "кооператив" построил для ВМС Египта и Марокко. До 2011 года FREMM хотели приобрести и алжирцы, но в итоге от услуг кораблестроителей из ЕС отказались в пользу российских корветов проекта 20382 из-за их более приемлемой цены.

Но желание Саудовской Аравии усилить свой флот кораблями европейской постройки теперь сталкивается с проблемой: никакая неамериканская компания (не компания из США) не имеет права осуществлять поставки военной техники в Саудовскую Аравию без подписания соглашения о создании совместного предприятия под юрисдикцией Эр-Рияда. Сами США от такой "нормы" освобождены. При этом эксперты дают понять, что эту норму Эр-Рияду навязал Вашингтон.

Таким образом, чтобы осуществить закупку боевых кораблей, например, у французской компании, приходится подписывать соответствующий договор, который, что интересно, не гарантирует того, что ВМС Саудовской Аравии выберут в качестве поставщика именно французов. Эта "логистика" откровенно раздражает производителей военной техники в Европе, так как они изначально сталкиваются с подавляющим американским преимуществом на саудовском рынке. В ЕС считают, что так США пытаются отсекать конкурентов от саудовского рынка.

Напомним, что ранее Эр-Рияд подписал с США соглашение о покупке вооружений на гигантскую сумму – более 100 млрд долларов.