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10.10.2019
Военно-промышленный курьер

ЦВО в сентябре получил более 100 единиц военной техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

Войска Центрального военного округа (ЦВО) приняли на вооружение более 100 единиц военной и специальной техники в сентябре. Всего с начала года поступило около 400 единиц, сообщил в среду журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 100 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в сентябре на вооружение войск округа, в том числе 10 модернизированных БМП-2 для уральской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинске. В интересах повышения возможностей противовоздушной обороны поступило три новых радиолокационных станций "Подлет", "Десна-М" и "Небо-У", которые заступили на боевое дежурство в Самарской и Новосибирской областях. Кроме того, в воинские части и подразделения округа поступило более 80 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с начала года поступило около 400 единиц техники", – сказал Лапин.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Казахстан
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Таджикистан
Продукция
БМП-2
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