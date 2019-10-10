ЦВО в сентябре получил более 100 единиц военной техники

Войска Центрального военного округа (ЦВО) приняли на вооружение более 100 единиц военной и специальной техники в сентябре. Всего с начала года поступило около 400 единиц, сообщил в среду журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 100 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в сентябре на вооружение войск округа, в том числе 10 модернизированных БМП-2 для уральской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинске. В интересах повышения возможностей противовоздушной обороны поступило три новых радиолокационных станций "Подлет", "Десна-М" и "Небо-У", которые заступили на боевое дежурство в Самарской и Новосибирской областях. Кроме того, в воинские части и подразделения округа поступило более 80 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с начала года поступило около 400 единиц техники", – сказал Лапин.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.