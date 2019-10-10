Войти
10.10.2019
ЦАМТО

Российские военные инженеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с индийскими коллегами

657
0
0
Russia_India
Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

ЦАМТО, 9 октября. Международный противоминный центр ВС РФ 8 октября посетила военная делегация инженерного корпуса Индии под руководством начальника отдела инженерного обеспечения боевых действий штаба Сухопутных войск бригадного генерала Винай Гупта.

В ходе визита индийские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области разминирования, а также подготовки индийских военнослужащих на базе Международного противоминного центра.

Военные инженеры центра показали уникальные объекты учебно-материальной базы, применяемой в процессе подготовки саперов, а также продемонстрировали практические действия по обучению специалистов гуманитарному разминированию. Также делегацию ознакомили с опытом разминирования российскими саперами территории Лаосской Народной Демократической Республики и городов Сирийской Арабской Республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Лаос
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
29.02.2012
Воротилы оружейного рынка
03.02.2012
"Рособоронэкспорт" завершил 2011 год очередным рекордом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 14:03
  • 2
В небе "Альбатросы": О летающих лодках СССР Минобороны вспомнило через 33 года
  • 10.10 14:00
  • 12
Цанькао сяоси (Китай): "раздутая" военная мощь! Российский "надувной" полк принял участие в учениях и "обратил силу противника в свою пользу"
  • 10.10 13:58
  • 118
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.10 12:41
  • 1
Российский бронежилет 6-й степени защиты пришелся спецназу из Пакистана впору
  • 10.10 12:03
  • 140
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 10.10 10:50
  • 1
Бронетранспортер "Отаман-3" разработки киевского НПО "Практика"
  • 10.10 10:41
  • 1
Радиолокационный комплекс разведки огневых позиций артиллерии "Ястреб АВ"
  • 10.10 10:39
  • 5
Производство самолетов Су-34 в Новосибирске может прекратиться
  • 10.10 09:30
  • 4
Запуск станции "Луна-25" может быть вновь отложен
  • 10.10 07:38
  • 3
Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"
  • 10.10 06:28
  • 7
Действительно ли американцы создают супероружие и зачем
  • 09.10 23:05
  • 18
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 09.10 22:44
  • 3
"Калашников" в масштабе "Столичной"
  • 09.10 21:11
  • 1
Российские инструкторы обучили 500 военнослужащих армии Таджикистана
  • 09.10 20:23
  • 2
Запуск миссии "Луна-28" планируется на 2026-2027 годы