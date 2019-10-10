Российские военные инженеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с индийскими коллегами

ЦАМТО, 9 октября. Международный противоминный центр ВС РФ 8 октября посетила военная делегация инженерного корпуса Индии под руководством начальника отдела инженерного обеспечения боевых действий штаба Сухопутных войск бригадного генерала Винай Гупта.

В ходе визита индийские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области разминирования, а также подготовки индийских военнослужащих на базе Международного противоминного центра.

Военные инженеры центра показали уникальные объекты учебно-материальной базы, применяемой в процессе подготовки саперов, а также продемонстрировали практические действия по обучению специалистов гуманитарному разминированию. Также делегацию ознакомили с опытом разминирования российскими саперами территории Лаосской Народной Демократической Республики и городов Сирийской Арабской Республики, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.