Вооруженные силы Пакистана приобрели ПТРК "Корнет-Э"

ЦАМТО, 9 октября. Согласно данным ежегодника Министерства оборонной промышленности Пакистана (Year Book 2017-2018), Генеральный директорат оборонных закупок страны приобрел противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) "Корнет-Э".

Согласно данным ежегодника, было заказано 52 единицы вооружения стоимостью 62,46 млн. долл. Форма документа не позволяет определить, идет ли речь о продаже отдельных ракет или пусковых установок с ракетами (в этом случае количество последних неизвестно). О масштабах закупки можно судить по сходному контракту на поставку ПТРК "Корнет-Э" ВС Турции. В 2008 году Турция разместила заказ на поставку 80 пусковых установок "Корнет-Э" с 800 ракетами общей стоимостью 70 млн. долл.

Таким образом, высока вероятность продажи Пакистану 52 пусковых установок и нескольких сотен ПТУР. Доклад отражает данные за прошлый год. На текущий момент нет данных о том, произведены ли уже поставки заказанных комплексов.

Как отмечается, заключение контракта свидетельствует о готовности России поддержать усилия властей Пакистана по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

В то же время, несмотря на высокие боевые возможности "Корнет-Э", препятствием на пути к дальнейшим продажам может стать принятый США закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). РФ также может столкнуться с конкуренцией со стороны Турции, Украины и других стран. Так, директор по развитию турецкой Roketsan Худай Оздамар в ходе выставки IDEAS-2018 заявил, что СВ Пакистана могут в 2019 году испытать ПТУР OMTAS и UMTAS. Дополнительные ПТУР данного типа могут потребоваться для оснащения ударных вертолетов T-129 ATAK в случае их поставки.

Украинский "Укроборонпром" выражал заинтересованность в совместной с Пакистаном разработке и производстве "высокоточного оружия", которая может включать и ПТРК (среди прочих ракет). Кроме того, Пакистан могут заинтересовать разработанные южноафриканской Denel ПТУР "Мокопа" и "Ингве".

Примечание ЦАМТО:

В числе крупных контрактов Генерального директората оборонных закупок, упомянутых в ежегоднике за 2017-2018 гг., также значатся 295 китайских ПЗРК FN-16, шестой по счету самолет ДРЛОиУ, три самолета Сааб-2000, 60 противокорабельных ракет CM-400.