На Украине налажен серийный выпуск собственной танковой пушки

Тайские ОБТ "Оплот" и проходившие ремонт танки Вооруженных сил Украины последние полтора года оснащались новыми 125-мм пушками собственного выпуска. Об этом сообщили представители предприятия-производителя – ПАО "Старокраматорский машиностроительный завод".

Источник изображения: СКМЗ

В качестве разработчика фигурирует Харьковское КБ имени Морозова, по документации которого налажено изготовление орудия. В ходе квалификационных испытаний пушка произвела 700 выстрелов бронебойными подкалиберными снарядами. В настоящее время ведется их серийное производство, хотя, как указывается, и "небольшими партиями".

Производитель дает гарантию на 1200 выстрелов. При этом, как отмечается, аналогичные изделия иных поставщиков рассчитаны на 1 тыс. выстрелов.

Уже полтора года мы поставляем на ремонтные заводы. Ремонтный завод Харьковский [ХБТЗ] забирает их [для установки на модернизированные версии Т-80 и Т-64] и [завод имени] Малышева забирал. Брал на тайский контракт

- пояснили в руководстве СКМЗ, добавив, что новое орудие является "прогрессивной пушкой" со специальной резьбой.

Источник изображения: СКМЗ

Ее ремонт в полевых условиях занимает всего 2 часа, в то время как старые варианты требовали демонтажа башни на заводских мощностях.