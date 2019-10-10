Стали известны новые подробности крушения F-16 ВВС США в Германии

Появились подробности крушения истребителя F-16 ВВС США, что разбился накануне в районе германского города Трир. Ранее сообщалось, что в ходе падения машины пострадавших на земле нет, а сам пилот успел катапультироваться и проходит лечение в местной больнице.

Источник изображения: thedefensepost.com

Истребитель принадлежал 480-й эскадрильи, 52-го истребительного крыла, базирующегося на аэродроме Шпангдалем в Германии. Немецкие источники сообщают, что на существующем с пятидесятых годов прошлого века объекте работают до 4000 военнослужащих Соединённых Штатов. Общее же число американских граждан, включая членов семей солдат и офицеров, достигает 10-11 тысяч.

О причинах аварии к настоящему времени ничего не известно. На месте происшествия власти оцепили территорию, а также закрыли несколько дорог, о чем заранее уведомили водителей автомобилей.

Германский портал 24vest пишет, что глава пожарной части муниципалитета Юрген Корди сообщил о том, как самолет буквально "сбрил" при падении верхушки деревьев. Немецкие пожарные команды оказались первыми на месте падения, но затем американцы [цитата] "захватили власть". А местная администрация выразила удовлетворение тем фактом, что самолет не рухнул непосредственно на деревню.

Часть пользователей немецкого сегмента Twitter также сообщает, что руководят всеми работами на месте аварии именно представители США, а военнослужащие самой ФРГ имеют ограниченный доступ.

Источник изображения: thedefensepost.com

Цепочка катастроф

Последнее крушение машин ВВС США на немецкой земле произошло аж в 2015 году, когда один из истребителей F-16 разбился в северной Баварии. В этом инциденте пилот выжил после успешного катапультирования. Примечательно, что самолёт принадлежал к тому же типу и был приписан к той же авиабазе Шпангдалем. Кроме того, в 2011 году рухнул американский штурмовик А-10, взлетевший все с того же аэродрома.

Впрочем, на ФРГ падают не только американские военные самолёты. В июне этого года два самолета Люфтваффе Eurofighter Typhoon потерпели крушение после столкновения в воздухе на северо-востоке Германии. Один из пилотов погиб, а другой благополучно катапультировался.

Менее чем через неделю погиб пилот вертолета EC135, когда его машина упала возле армейского учебного центра.

Касательно же собственно "европейских" F-16, то и здесь авария произошла совсем недавно. В сентябре машина бельгийских ВВС рухнула на территорию Франции. Два пилота сумели вовремя катапультироваться.