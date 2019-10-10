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10.10.2019
Военное обозрение

Голландцы собрались заработать на американских F-35

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Правительство Нидерландов объявило о планах покупки дополнительных самолетов F-35 производства Lockheed Martin. Эту идею горячо поддерживает парламент страны на фоне того, что программа приносит государству миллиарды долларов прибыли и 1600 рабочих мест.

Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды приобретают 9 новых малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Joint Strike Fighter Lightning (JSF "Молния"). Закупка приведет к увеличению авиапарка этих самолетов в ВВС страны до 46 единиц. Новая покупка стоимостью 1,1 млрд. евро положит начало формированию третьей эскадрильи F-35 в военно-воздушных силах.

Приобретение полностью соответствует плану, разработанному в конце 2018 года.

- говорится на сайте оборонного ведомства страны. Ежегодно ВВС страны будут получать от 6 до 8 машин, первая из которых была передана Нидерландам в январе 2019 года.

Голландцы хотят, чтобы F-35 полностью заменил их постепенно стареющий парк из 60 истребителей четвертого поколения F-16. Несмотря на уже запланированные 46 самолетов пятого поколения, правительство надеется нарастить эту цифру до 52-х машин. А в перспективе должно увеличиться и это число.

Соседка Нидерландов Бельгия также выбрала "Молнию" осенью 2018 года, объявив о запланированной покупке 34 машин.

Голландский парламент поддерживает дополнительные закупки

Дик Занди, эксперт по военному делу и обороне в аналитическом центре Clingendael в Гааге, заявил порталу Defense News, что приобретение еще девяти F-35 пользуется "широкой поддержкой" в парламенте Нидерландов. Он сказал, что правительственные лидеры уже включили расходы на новые самолеты в свой ежегодный отчет НАТО, чтобы продемонстрировать импульс в стремлении страны расходовать 2 процента валового внутреннего продукта на вооруженные силы.

По словам Занди, правительственные чиновники сообщили парламенту, что хотят официально уведомить офис американской программы о покупке дополнительных самолетов до конца года. Он добавил, что голландцы хотят получить F-35 в новейшей конфигурации. Это означает, что любые изменения в графике международных поставок, вызванные недавним исключением Турции из программы F-35, скорее всего, не сыграют роли.

Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды являлись одним из основных партнеров программы JSF: это обошлось им в 800 миллионов евро. Данный статус позволил голландцам принять участие в этапах производства и эксплуатации самолета. В программе участвуют восемьдесят три голландских компании, которые должны платить государству 2% от годового оборота, который они получают от контрактов по F-35.

Теперь голландцы собрались заработать, дополнительно заявив, что производство F-35 уже принесло Голландии 1,4 млрд. евро. Ожидается, что в ближайшие годы контракты на производство различных элементов конструкции самолета и его "начинки" даст Нидерландам еще 9 миллиардов евро. В стране тюльпанов полагают, что благодаря F-35 получат 15–20 миллиардов евро по контрактам на техническое обслуживание самолетов и создадут более 1600 постоянных рабочих мест в Нидерландах в будущем.

В США используют голландский вариант приобретения F-35 как пиар-акцию своих самолётов. Мол, покупайте больше, как это делают Нидерланды, - сможете развивать ещё и свою экономику. При этом ни в США, ни в Нидерландах не сообщают, что почти вся планируемая прибыль будет нивелироваться колоссальными расходами на техобслуживание истребителей 5-го поколения с необходимостью постоянного обновления программного обеспечения и закупками американских (и не только) комплектующих.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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