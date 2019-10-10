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10.10.2019
Военно-промышленный курьер

Оборонное предприятие в Калининграде строит траулеры для Камчатки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Строящий корабли для ВМФ Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) расширяет и гражданскую линейку своей продукции.

В 2016 году рыболовецкий колхоз имени Ленина из Петропавловска-Камчатского заказал в Калининграде три траулера-сейнера проекта SK-3101R. Проект разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Основная особенность таких судов – возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

"Ленинец" – головной траулер проекта SK-3101R – уже принят заказчиком и взял курс на Камчатку. На втором судне, "Командор", идут швартовные испытания. Третий траулер, "Ударник", готовят к началу испытаний, сообщили "Военно-промышленному курьеру" в пресс-службе завода "Янтарь".

Кроме того, калининградские корабелы заложили для камчатских рыбаков большой морозильный траулер. Проект БМРТ 5670WSD разработан ООО "Вяртсиля Восток" (Санкт-Петербург). Длина судна составит 121 метр, ширина – 21 метр, водоизмещение – около 5 тысяч тонн. Оно станет самым крупным из БМРТ, строящихся сейчас на российских верфях. А назвать его решено в честь Виктора Родионовича Гаврилова (1949-2010) – капитана дальнего плавания, ветерана рыбколхоза имени Ленина, почетного работника рыбного хозяйства РФ.

"Виктор Гаврилов" должен быть передан заказчику в 2023 году. В церемонии закладки принял участие председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко. "И закладка БМРТ, и передача траулера "Ленинец" заказчику подтверждают, что задача, которую поставил перед нашей отраслью президент России, успешно выполняется. Рыболовецкому флоту – быть!", – сказал глава ОСК.

Завод "Янтарь" стал первой российской верфью, возобновившей после длительного перерыва строительство рыболовецких судов для отечественного заказчика.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Страны
Норвегия
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
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