НАТО начнет защищать "Европу" из Грузии
Источник изображения: vpk-news.ru
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 ("Защитник Европы - 2020") пройдут и на территории Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на американскую газету New York Times.
По информации издания, учения пройдут в апреле-мае 2020 года в 10 странах, в том числе в Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии.
В Европейском командовании США заявляют, что "военная подготовка поможет НАТО повысить готовность внутри альянса и сдержать потенциальных противников".
Отмечается, что всего в военных маневрах примут участие более 20 тыс американских военнослужащих. Кроме того, в учениях будут задействованы 8 тыс военных из Европы.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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