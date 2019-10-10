НАТО начнет защищать "Европу" из Грузии

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe 2020 ("Защитник Европы - 2020") пройдут и на территории Грузии. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на американскую газету New York Times.

По информации издания, учения пройдут в апреле-мае 2020 года в 10 странах, в том числе в Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии.

В Европейском командовании США заявляют, что "военная подготовка поможет НАТО повысить готовность внутри альянса и сдержать потенциальных противников".

Отмечается, что всего в военных маневрах примут участие более 20 тыс американских военнослужащих. Кроме того, в учениях будут задействованы 8 тыс военных из Европы.