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10.10.2019
Интерфакс-АВН

Военным требуется 20,4 млрд руб. дополнительно на закупку ГСМ в 2020-22 гг. - комитет Думы

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Москва. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Комитет Госдумы по обороне в отзыве на проект закона о трехлетнем бюджете отмечает, что задолженность Минобороны на закупку горюче-смазочных материалов (ГСМ) в 2019 г. составит 6,9 млрд рублей, в 2020-2022 г. потребуется дополнительно 20,4 млрд рублей, которые не учтены в бюджете.

"Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы на закупку ГСМ в Минобороны России позволяет закупить 1,57 млн тонн вместо 2,1 млн тонн (нормативная потребность ГСМ для обеспечения Минобороны). Дополнительная потребность составляет минимум 20,4 млрд. рублей (с учетом более дешевой закупки 737,9 тыс. тонн ГСМ в Росрезерве с транспортировкой)", - говорится в отзыве комитета.

Депутаты напоминают, что значительный рост фактически отпускных цен на ГСМ осенью 2018 г. привел к тому, что предусмотренные ассигнования на закупку ГСМ не обеспечивали в полном объеме потребность Минобороны. Кредиторская задолженность военного ведомства на закупку ГСМ в 2019 г. составляет 6,9 млрд. рублей.

"В связи с изложенным комитет по обороне считает, что при уточнении федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. необходимо рассмотреть вопрос выделения дополнительных денежных ассигнований на закупку ГСМ, как минимум обеспечивающих нормативную потребность в ГСМ", - говорится в заключении.

Летом 2019 г. при рассмотрении поправок в бюджет текущего года военные и аграрии уже поднимали вопрос о выделении дополнительных денежных ассигнований на закупку ГСМ, однако поправки так и не были приняты.

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